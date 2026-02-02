CAN féminine 2026 : polémique et incertitudes autour du pays organisateur

CAN féminine 2026 : une incertitude persistante sur le pays hôte

À un mois et demi du coup d’envoi de la CAN féminine 2026, prévu le 17 mars prochain, l’incertitude demeure quant au pays organisateur. Initialement attribuée au Maroc, la compétition pourrait finalement se tenir en Afrique du Sud, même si aucune décision officielle n’a encore été prise par la Confédération africaine de football (CAF).

Le doute a été relancé par une déclaration surprise de la vice-ministre sud-africaine des Sports, Peace Mabe, qui a affirmé lors de la cérémonie des Hollywoodbets Super League Awards que le tournoi se déroulerait en Afrique du Sud. Une annonce non confirmée par la CAF, qui a rapidement suscité une réaction du ministre sud-africain des Sports.

Dans un communiqué, ce dernier a tenu à tempérer les propos de sa vice-ministre, assurant qu’« aucune décision formelle n’a été prise pour relocaliser le tournoi » et que le Maroc demeure, à ce stade, le pays officiellement désigné pour accueillir la CAN féminine. Il a également précisé que la CAF n’avait engagé aucun processus alternatif d’organisation, soulignant que les déclarations de Peace Mabe ne constituaient ni une confirmation officielle ni une prise en charge des responsabilités liées à l’accueil de la compétition.

Toutefois, cette polémique intervient dans un contexte déjà tendu entre le Maroc et les instances du football africain, deux semaines seulement après la finale perdue face au Sénégal. Cette rencontre avait été suivie de sanctions disciplinaires à l’encontre de joueurs marocains, dont Achraf Hakimi et Ismaël Saibari, ainsi que d’amendes infligées à la Fédération marocaine de football pour un montant total de 315 000 dollars. La réclamation déposée par le Maroc à l’issue de cette finale avait également été rejetée.

Autant d’éléments qui alimentent les spéculations sur un éventuel désistement du Maroc, sans qu’aucune confirmation officielle n’ait pour l’instant été faite. En attendant une décision claire de la CAF, le flou persiste sur le lieu exact où se disputera la CAN féminine 2026.

