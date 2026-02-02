Conakry Terminal renforce ses capacités avec la réception de sa deuxième grue Gottwald

Conakry Terminal, filiale du Groupe AGL, a réceptionné sa deuxième grue Gottwald le 16 janvier 2026, marquant une nouvelle étape dans la modernisation et le renforcement de ses équipements portuaires.

La capacité de levage de 125 tonnes, la grande précision opérationnelle et la polyvalence de cette grue portuaire de dernière génération en font un outil déterminant dans le renforcement de la capacité de manutention des conteneurs. Elle permet en outre d’optimiser la manutention des charges lourdes ou hors gabarit arrivant au terminal. Ainsi la mise en service de cette grue permet au terminal d’améliorer significativement la productivité des opérations, de réduire les délais de traitement des navires et de renforcer les standards de sécurité sur le site.

L’intégration de cette deuxième grue Gottwald s’inscrit dans la stratégie de performance opérationnelle de Conakry

Terminal, visant à accompagner la croissance du trafic portuaire et à offrir des services toujours plus fiables et compétitifs à ses partenaires.

« La réception de cette deuxième grue Gottwald marque une avancée opérationnelle majeure pour Conakry Terminal. Cet équipement de haute performance nous permet de renforcer significativement nos capacités de manutention, d’augmenter les cadences de traitement des navires porte-conteneurs et de réduire les délais d’opération, tout en garantissant un niveau de sécurité élevé. Cet investissement traduit notre engagement constant à doter Conakry Terminal de moyens techniques modernes, adaptés aux exigences croissantes du trafic portuaire et aux standards internationaux de performance », soutient Emmanuel MASSON, Directeur Général de Conakry Terminal.

À travers cet investissement stratégique, Conakry Terminal réaffirme son engagement à soutenir le développement économique de la Guinée et à contribuer à la modernisation du Port Autonome de Conakry.

À propos d’AGL Guinée

AGL Guinée est un acteur majeur des solutions logistiques et maritimes, de transport et de transit en Guinée. Depuis 2011, AGL Guinée, à travers Conakry Terminal, est l’opérateur exclusif du terminal à conteneurs du Port Autonome de Conakry avec près de 700 collaborateurs répartis entre ses filiales. Avec son agence à Kamsar, AGL Guinée accompagne le développement des projets miniers de la Guinée dans la région de Boké. AGL Guinée contribue au développement socioéconomique de la Guinée à travers ses activités et aussi via la formation de ses collaborateurs. L’entreprise mène par ailleurs une politique sociétale au bénéfice des populations guinéennes qui se traduit chaque année par la mise en place de nombreuses actions solidaires.

