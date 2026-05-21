Journée de l’Europe en Guinée : l’UE organise une table ronde autour de la paix

Dans le cadre de la célébration de la Journée de l’Europe, l’Union européenne en Guinée a organisé, ce jeudi 21 mai 2026, une table ronde de haut niveau à l’Université Catholique de l’Afrique de l’Ouest. Placée sous le thème « La paix, un héritage universel », cette rencontre scientifique et culturelle a réuni diplomates, universitaires et étudiants autour des enjeux liés à la paix, à l’éducation et à la stabilité mondiale.

Dans son intervention, le père Paul Tamba Kamano, secrétaire général de l’UCAO, a insisté sur la responsabilité sociale des universités dans la construction d’un vivre-ensemble harmonieux. « Je partage la ferme conviction que la fonction sociale de l’université n’est pas seulement de chercher et de dispenser le savoir, mais aussi d’œuvrer pour que la société dans laquelle elle est insérée s’humanise davantage en contribuant à l’amélioration des conditions du vivre ensemble harmonieux. La crise du vivre ensemble signale presque toujours la crise du système éducatif dans sa fonction de socialisation critique et de prospective sociale », a-t-il déclaré.

Prenant la parole à son tour, Xavier Sticker a salué un cadre réunissant « savoirs et valeurs », tout en rappelant que la paix demeure une conquête fragile. « L’Europe a beaucoup de chance parce qu’ils sortent de la période de paix la plus longue qu’ils aient jamais connue, depuis 1945, jusqu’à l’invasion d’Ukraine par la Russie. 1945-2022, c’est la période rêvée pour les Européens, jusqu’à l’invasion de l’Ukraine par la Russie, qui les a réveillés et qui leur ont fait prendre conscience que la guerre pouvait être de retour. Le choix de l’Europe de trouver le chemin de la paix, c’est effectivement le lègue de la déclaration Schuman du 9 mai 1950, avec le choix de mettre en commun, de créer des solidarités de faits », a-t-il expliqué.

L’ambassadeur a également établi un parallèle entre l’histoire européenne et celle de la Guinée. Selon lui, alors que l’Europe faisait le choix de l’intégration en 1950, la Guinée posait, le 28 septembre 1958, un « Non » historique à l’ordre colonial, qu’il qualifie de « oui à la liberté ». Malgré les blessures du passé colonial de certains États membres, il a rappelé que l’Union européenne entretient depuis 1975 un partenariat privilégié avec la Guinée, notamment à travers des avantages commerciaux accordés aux exportations guinéennes.

Évoquant la situation sécuritaire dans le Sahel, le diplomate européen a appelé à une coopération renforcée face au terrorisme, aux trafics illicites et à la criminalité transnationale.

Par ailleurs, il a invité le monde universitaire à rester connecté aux réalités humaines et sociales. « Nous ne pouvons pas être dans les hauteurs d’une Jérusalem céleste, qui, de haut, enivrée par les parfums de l’amour divin et de la paix universelle, à ne méconnaître ce qui se trouve ici-bas, au niveau humain avec ses conflits, avec ses divisions, avec ses passions. Ce travail commun, c’est un travail commun au niveau humain, là aussi », a-t-il affirmé.

La rencontre s’est achevée sur une volonté commune de poursuivre les échanges et de renforcer le partenariat autour de la promotion de la paix.

Thierno Amadou Diallo