ledjely
Accueil » Guinée : le Directeur national des Postes limogé pour faute lourde
ActualitésEconomieFinancesGuinéePolitique

Guinée : le Directeur national des Postes limogé pour faute lourde

Par LEDJELY.COM

Le Président de la République,  Mamadi Doumbouya, a mis fin aux fonctions du Directeur national des Postes. La décision a été officialisée ce lundi 2 février 2026 à travers un décret présidentiel rendu public.

Selon le texte, Mohamed Sita Cissé est relevé de ses fonctions pour faute lourde. Toutefois, le décret reste silencieux sur les faits précis reprochés au désormais ex-directeur. Aucune indication n’est donnée sur la nature des manquements évoqués, ni sur l’existence d’une éventuelle enquête administrative ou judiciaire.

Ledjely.com

Ledjely.com est un site internet d’informations générales et d’analyses sur la Guinée, l’Afrique et le monde. S’appuyant sur le dynamisme de sa jeune équipe, il propose à ses lecteurs des informations et des analyses fraîches, diverses et variées. Outre sa pro-activité, Ledjely.com entend bâtir sa réputation sur son indépendance et son impartialité.

Articles Similaires

Kankan : admise au baccalauréat sans le savoir, Kadiatou Condé découvre la vérité par surprise

LEDJELY.COM

CRIEF : des mesures prises contre Oyé Guilavogui

LEDJELY.COM

Conakry Terminal renforce ses capacités avec la réception de sa deuxième grue Gottwald

LEDJELY.COM

CAN féminine 2026 : polémique et incertitudes autour du pays organisateur

LEDJELY.COM

Devoir conjugal supprimé en France : et en Guinée, est-ce possible ?

LEDJELY.COM

Sport, cohésion et esprit d’équipe : la CBG mobilise sa communauté à Kamsar

LEDJELY.COM
Chargement....