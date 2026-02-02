Guinée : le Directeur national des Postes limogé pour faute lourde

Le Président de la République, Mamadi Doumbouya, a mis fin aux fonctions du Directeur national des Postes. La décision a été officialisée ce lundi 2 février 2026 à travers un décret présidentiel rendu public.

Selon le texte, Mohamed Sita Cissé est relevé de ses fonctions pour faute lourde. Toutefois, le décret reste silencieux sur les faits précis reprochés au désormais ex-directeur. Aucune indication n’est donnée sur la nature des manquements évoqués, ni sur l’existence d’une éventuelle enquête administrative ou judiciaire.

Ledjely.com