Guinée : les premiers visages du gouvernement Bah Oury dévoilés

La 5ᵉ République guinéenne prend forme. Dans un décret lu à la télévision nationale, le président de la République, Mamadi Doumbouya, a procédé à la nomination partielle des membres du premier gouvernement de la 5e République dirigé par le Premier ministre Bah Oury.

Cette première série de nominations permet de dessiner les contours de l’équipe appelée à conduire l’action gouvernementale durant cette nouvelle phase post transition.

Les personnalités nommées sont les suivantes :

Garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l’Homme : M. Ibrahima Sory II Tounkara ;

Ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation : M. Ibrahima Kalil Condé ;

Ministre de la Sécurité et de la Protection civile : Général Ahmed Mohamed Oury Diallo ;

Ministre des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et des Guinéens établis à l’étranger : M. Morissanda Kouyaté ;

Ministre de l’Économie, des Finances et du Budget : Mme Mariama Ciré Sylla ;

Ministre des Mines et de la Géologie : M. Bouna Sylla ;

Ministre de l’Élevage : M. Félix Lamah ;

Ministre de la Pêche et de l’Économie maritime : M. Fassou Téa ;

Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique : Dre Diaka Sidibé ;

Ministre de l’Éducation nationale, de l’Alphabétisation, de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle : M. Alpha Bacar Barry ;

Ministre de la Culture, du Tourisme et de l’Artisanat : M. Moussa Moïse Sylla ;

Ministre de la Santé et de l’Hygiène publique : Mme Khaïté Sall ;

Ministre de la Femme, de la Famille et de la Solidarité : Mme Patricia Adeline Lamah ;

Ministre de la Jeunesse et de l’Espoir : M. Cellou Baldé ;

Ministre des Infrastructures : M. Facinet Sylla ;

Ministre des Transports, porte-parole du gouvernement : M. Ousmane Gaoual Diallo ;

Ministre de la Communication, de l’Économie numérique et de l’Innovation : M. Mourana Soumah ;

Ministre de l’Environnement et du Développement durable, porte-parole adjointe du gouvernement : Mme Diamy Diallo ;

Secrétaire général du Gouvernement, avec rang de ministre : M. Tamba Benoit Kamano ;

Secrétaire général des Affaires religieuses, avec rang de ministre : Elhadj Karamo Diawara.

