Culture : l’artiste chanteuse Nakany Kanté annonce la sortie officielle de son 5ᵉ album « Le Retour »

Après plusieurs années d’absence sur la scène musicale guinéenne, l’artiste chanteuse et compositrice Nakany Kanté a officiellement annoncé la sortie de son cinquième album intitulé « Le Retour ». L’annonce a été faite ce lundi 2 février, à l’occasion d’une conférence de presse animée en présence de son équipe managériale et de plusieurs sœurs artistes.

La sortie de l’album sera marquée par un concert dédicace prévu le 6 février prochain au chapiteau By Issa, un événement qui symbolise le grand retour de l’artiste sur la scène musicale nationale.

Dans sa communication, le chef de projet du concert, Lacine Koné, est revenu sur le contexte et les ambitions de cet événement culturel d’envergure.

« Ce cinquième album, intitulé Le Retour, composé de 13 morceaux, est à la fois un héritage et un symbole d’une musique guinéenne enracinée dans la tradition mais ouverte à la modernité. Nakany incarne parfaitement cette valeur. Sa musique est le fruit de plusieurs expériences que le public aura la chance de découvrir le 6 février, Inch’Allah, au chapiteau By Issa. Concernant le spectacle, il s’agira d’un concert inédit, entièrement en live avec des musiciens, une mise en scène soignée et un décor jamais vu auparavant. Ceux qui connaissent Nakany et ont suivi son parcours peuvent s’attendre à un spectacle unique et de grande envergure. L’artiste se donne aujourd’hui à fond pour offrir le meilleur d’elle-même au public. Les tickets sont disponibles aux prix de 200 000, 300 000 et 500 000 GNF », a-t-il précisé.

Par ailleurs, Lacine Koné a rassuré quant aux dispositions prises pour garantir le bon déroulement de l’événement.

« Toutes les mesures sont déjà prises, tant sur le plan organisationnel que sécuritaire, afin d’assurer un accueil chaleureux au public et de lui faire vivre une expérience inoubliable. J’invite donc tout le monde à venir massivement à cette rencontre », a-t-il lancé.

Prenant la parole à son tour, Nakany Kanté a exprimé sa gratitude envers ses fans, ses collaborateurs et toutes les personnes qui l’ont soutenue, avant d’adresser une invitation solennelle aux mélomanes.

« Je suis très heureuse et profondément reconnaissante envers mes collaborateurs et mes sœurs artistes. Depuis mon départ en Espagne, où j’ai débuté ma carrière, je me suis toujours dit que, quel que soit mon succès à l’étranger, tant que je ne revenais pas au bercail, je ne serais pas complète. C’est ce qui m’a poussée à revenir en Guinée. Par la grâce de Dieu, les Guinéens m’ont accueillie à bras ouverts. Le parcours n’a pas été facile, mais avec beaucoup de travail, je rends grâce à Dieu aujourd’hui. Mon album est tradi-moderne et aborde plusieurs réalités sociales. Dans le morceau Titulaire, par exemple, je parle de l’amour dans son vrai sens : homme ou femme, chacun doit connaître sa place et savoir la préserver. D’autres titres mettent en avant la reconnaissance envers les bienfaiteurs, et je profite de l’occasion pour les remercier sincèrement », a-t-elle expliqué.

Poursuivant, l’artiste a souligné la solidité de son entourage actuel et sa détermination à rester présente sur la scène nationale.

« Avant, Nakany n’était pas bien entourée. Aujourd’hui, Alhamdoulilah, j’ai une équipe solide. Je me suis peut-être absentée pendant un moment, mais je ne serai jamais effacée de la scène. J’ai fait énormément de sacrifices pour la Guinée. Depuis l’âge de 18 ans, j’ai effectué des tournées internationales en Europe, alors que je n’étais pas encore connue dans mon pays. Aujourd’hui, par la grâce de Dieu, j’ai su m’imposer aussi en Guinée », a-t-elle conclu.

Aminata Camara