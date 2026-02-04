Justice : Alphonse Charles Wright et Algassimou Diallo nommés

Le Président de la République, Mamadi Doumbouya, a procédé à d’importantes nominations au sein de la magistrature guinéenne, annoncées mardi 3 février 2026 à la télévision nationale.

Alphonse Charles Wright, ancien ministre de la Justice et Garde des Sceaux, est nommé Premier Président de la Cour d’appel de Conakry, s’installant ainsi parmi les plus hauts magistrats du pays.

Autre nomination marquante, Algassimou Diallo, dont le parcours récent a été particulièrement mouvementé. Après avoir été promu Procureur général près la Cour d’appel de Kankan le 1er novembre 2025, il avait été rétrogradé un mois plus tard au poste de Procureur de la République à N’Zérékoré. Ce mardi, il retrouve le sommet de la hiérarchie judiciaire en devenant Avocat général près la Cour suprême, la plus haute instance du pays.

Aminata Camara