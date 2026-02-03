ledjely
Gouvernement  : Aminata Kaba et Fatima Camara intègrent la nouvelle équipe

Par LEDJELY.COM

Le processus de formation du nouveau gouvernement guinéen se poursuit sous l’impulsion du Président de la République, Mamadi Doumbouya. À travers une série de décrets rendus publics ce mardi, l’Exécutif a annoncé de nouvelles nominations stratégiques, marquant une place croissante accordée aux femmes au sein de l’appareil d’État.

Aminata Kaba, ministre de l’Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l’Emploi dans l’ancien gouvernement, change de portefeuille pour prendre la tête du ministère de l’Agriculture.

De son côté, Fatima Camara, précédemment en charge du ministère de la Pêche et de l’Économie maritime, est nommée ministre de l’Industrie et du Commerce.

Thierno Amadou Diallo

