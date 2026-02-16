Corniche Missira-Senkefara : lenteur des travaux déclenche la fronde des citoyens

Le retard dans l’exécution des travaux de la corniche Missira-Senkefara exaspère les habitants. Ce lundi 16 février 2026, des milliers de riverains des quartiers Missira et Sitakourou, dans la commune urbaine de Kankan, ont battu le pavé pour dénoncer la lenteur du chantier et réclamer la rétrocession du contrat à une autre entreprise de BTP capable d’accélérer les travaux.

La manifestation a débuté très tôt ce matin. Sur des pancartes et à travers leurs slogans, les manifestants ont exprimé leur ras-le-bol face à ce qu’ils considèrent comme un manque de sérieux et un abandon pur et simple du chantier. Selon plusieurs riverains, la poussière permanente et les caniveaux creusés mais laissés à l’abandon rendent la circulation particulièrement dangereuse, surtout la nuit. Ils évoquent également des maladies respiratoires récurrentes et d’importantes pertes économiques pour les commerçants, dont les marchandises sont constamment recouvertes de poussière.

Yacouba Diallo, porte-parole des manifestants, a déclaré devant la presse : « Nous sommes sortis ce matin parce que la population est à bout. Cela fait trois ans que cette route est dans cet état. Le soir, la visibilité est très réduite. Nous demandons au gouvernement de venir à notre secours. Nous voulons une route praticable maintenant ».

Une autre manifestante a renchéri : « Femmes, hommes, jeunes et vieux, nous sommes tous fatigués. Dès que tu entres dans le quartier, c’est la poussière qui t’accueille. Nos enfants tombent dans les caniveaux, tout comme les conducteurs. Les travaux ont été entamés sans être achevés. Nous souffrons énormément et nous appelons les autorités à agir ».

Un autre citoyen a ajouté : « Nous voulons montrer aux autorités guinéennes que nous souffrons réellement. La poussière provoque des maladies, presque tout le monde est enrhumé ici. Même l’arrosage de la route n’est pas fait. Si l’entreprise ne peut pas poursuivre les travaux, elle laisse la place à une autre ».

Sur place, plusieurs autorités administratives, dont le préfet et le président de la délégation spéciale Arafan Moussa Koulibaly, ont tenté d’apaiser les manifestants en expliquant les démarches déjà engagées pour résoudre cette crise qui alimente la colère des populations.

Jusqu’à 17 heures, la société Guiter SA n’avait pas encore réagi. L’un de ses responsables contactés n’a pas répondu à nos sollicitations.

Michel Yaradouno, depuis Kankan