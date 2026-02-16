Kamsar : la vidéo virale de lycéennes provoque des sanctions disciplinaires

La diffusion sur les réseaux sociaux de vidéos jugées “inappropriées” par cinq élèves des Lycées Ndama et Mohamed VI à Boké a suscité une vague d’indignation parmi les internautes et les parents d’élèves. Face à cette polémique et au non-respect des règles scolaires, la Direction Préfectorale de l’Éducation, de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle de Boké a décidé des mesures disciplinaires strictes, dont le renvoi temporaire des élèves concernées, pour rappeler l’importance de la discipline, des valeurs morales et de la réputation de l’école guinéenne.

Selon un communiqué officiel daté du 16 février 2026, ces vidéos, tournées dans une concession familiale à la cité CBG, ont été largement partagées et portent, selon l’administration scolaire, atteinte à l’image et à la réputation de l’école guinéenne.

Après vérification et auditions des parties concernées, les autorités éducatives ont décidé :

Le renvoi des élèves concernées du 16 février au 3 juillet 2026, avec reprise conditionnée par un engagement écrit signé par les parents ;

Le remplacement immédiat de l’encadrement du Lycée N’Dama ;

La lecture et l’explication des règlements intérieurs et du code de conduite dans tous les établissements publics et privés de la préfecture, du 17 février au 17 mars 2026.

La Direction précise que cette mesure, bien que ferme, vise aussi à une finalité éducative, exhortant les élèves et les parents à promouvoir un comportement responsable et respectueux des normes sociales et scolaires.

Les élèves concernées sont : M’Mah Sylla (11ème Littéraire, Lycée N’Dama), Mariama Cire Sylla (11ème Scientifiques, Lycée N’Dama), Djalikatou Sow (11ème Scientifiques, Lycée N’Dama), Mariama Soumah (11ème Scientifiques, Lycée N’Dama) et Housseynatou Diallo (10ème Année, Lycée Mohamed VI).

Cette affaire soulève à nouveau la question de l’usage des réseaux sociaux par les jeunes élèves et des limites à fixer pour protéger l’image de l’école et la discipline scolaire.

