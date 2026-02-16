Journée portes ouvertes : Conakry Terminal expose ses efforts pour fluidifier les opérations

Dans un contexte de forte intensification des activités portuaires, Conakry Terminal a organisé, ce lundi 16 février 2026, une journée portes ouvertes sur ses installations au port de Conakry. Cette initiative vise à renforcer la transparence vis-à-vis des clients et des acteurs impliqués dans la chaîne de livraison et de réception des conteneurs. À travers cette démarche, la direction entend partager les efforts engagés pour améliorer la fluidité des opérations, tout en soulignant la responsabilité collective de l’ensemble de la communauté portuaire.

La journée a été marquée par une série de visites guidées et de présentations détaillées. Les responsables du terminal ont expliqué le fonctionnement global des installations avant d’effectuer une descente sur le terrain.

De la réunion technique, en passant par la salle de contrôle, au parc Burkina, où des travaux d’extension et de modernisation ont été réalisés pour optimiser les opérations les participants ont été informés du processus de débarquement, des préparatifs d’accostage des navires et des mécanismes de livraison des conteneurs.

Le directeur général de Conakry Terminal, Emmanuel Masson, a justifié cette démarche par l’explosion du trafic portuaire, largement portée par le dynamisme de l’économie guinéenne.

« Aujourd’hui, il s’agissait pour nous de recevoir sur le terminal nos clients et les parties prenantes qui sont intéressés par la livraison et la réception des conteneurs. Vous savez qu’on est dans une situation assez particulière où le dynamisme de l’économie guinéenne fait que, finalement, on est en train de traiter, dès 2025, le flux d’activité qu’on pensait, qu’on estimait avoir aux alentours de 2030. Donc ça nous oblige à faire des progrès très rapides, ça nous oblige, nous en tant que terminal, et on a pu voir tous les développements qui sont en cours à la fois à Kagbelen et à la fois sur le terminal pour accélérer les opérations navires, pour accélérer le passage des conteneurs », a-t-il déclaré.

Poursuivant, le responsable souligne que l’adaptation aux nouveaux volumes exige une coordination renforcée entre tous les maillons de la chaîne logistique.

Dans la même dynamique, il insiste sur le fait que la résolution des difficultés actuelles ne dépend pas uniquement du terminal.

« Et donc ce qu’on voulait faire aujourd’hui, c’était de partager avec la communauté portuaire, avec certains de ses membres, tout ce qu’on est en train de faire côté terminal et puis ensuite comprendre et faire comprendre à chacun que tout ça, ce sont les maillons d’une chaîne et qu’il faut que tous les maillons accélèrent. Ce n’est pas forcément en accusant les uns ou en accusant les autres, ou en disant que l’un travaille mal ou que l’autre travaille mal, que l’on va y arriver. On va y arriver en travaillant tous ensemble. Donc le but de la journée d’aujourd’hui, c’était à la fois de montrer ce que fait Conakry Terminal et puis à la fois de créer et renforcer les liens au sein de la communauté portuaire et des usagers du terminal pour que l’on puisse tous ensemble accélérer», a-t-il poursuivi.

Malgré les tensions observées, d’importants efforts ont été consentis. La circulation des camions est désormais autorisée 24h/24, et de nouveaux équipements ont été déployés. Le deuxième quai, le quai 10, a également été équipé en moyens de manutention de conteneurs pour soulager d’avantage les clients.

« Depuis une dizaine de jours maintenant, la circulation est ouverte aux gros porteurs et ça nous a permis à tous, pas seulement à Conakry Terminal mais aussi aux réceptionnaires, de venir chercher leurs marchandises plus vite. Côté Conakry Terminal, on a équipé le deuxième quai, le quai 10, de moyens de manutention de conteneurs. Donc nous, on est prêts et maintenant, il faut simplement que les importateurs, qui sont des industriels et des professionnels, qui ont besoin de leurs marchandises, viennent les chercher très vite. Pour qu’on puisse rapidement faire passer un conteneur qui débarque, un conteneur qui monte sur le camion, un conteneur qui sort et là, on va résoudre la congestion. Tout est prêt pour. Maintenant, il n’y a plus qu’à travailler», a-t-il expliqué.

Par ailleurs, le directeur général reconnaît que le volume de marchandises atteint des niveaux inédits. Et d’ajouter, chiffres à l’appui : « Le terminal n’a jamais traité autant de marchandises. Mais par contre, le fait qu’il y en ait plus et qu’il y en ait encore en attente, ça rallonge la chaîne d’importation, ça rallonge les délais en mer et puis certainement, si ça rallonge les délais en mer, ça rallonge et ça ajoute sur les coûts. Donc, c’est très important qu’on puisse travailler tous ensemble à accélérer tout ça pour qu’on revienne à la situation normale qu’on connaissait avant. Sauf qu’on ne reviendra jamais à la situation normale, parce que la situation d’avant, c’était 32 000 à 35 000 TEU par mois et la nouvelle situation, ça va être plutôt 45 000 ou 50 000. Donc, en vrai, on progresse ».

Présent lors de la visite, Elhadj Chérif Aliou, président de la Chambre de commerce, d’industrie et d’artisanat de la région de Conakry, a salué l’initiative et reconnu les défis actuels.

« Je remercie d’abord AGL pour l’initiative qu’ils ont prise. Parce que c’est un début de commencement. Il faut que la collaboration existe entre nous. Sans les informations qu’ils ont données aujourd’hui, on n’allait pas comprendre comment ils travaillent ici. Mais avec toutes les informations qu’ils nous ont données et les visites de terrain qu’ils nous ont accordées, vraiment ça nous a éclairés sur leurs activités et sur l’avenir, sur ce qu’ils sont en train de faire dans deux ou trois ans. Parce que nous souffrons. Le port de Conakry souffre aujourd’hui, pas parce qu’ils sont en retard, mais parce qu’il y a l’engouement vers Conakry avec les sociétés minières, avec l’activité des commerçants et l’activité de tous les Guinéens. Nous dépendons de ce port », a-t-il indiqué.

Il a, par ailleurs, invité les opérateurs économiques et les sociétés minières à retirer rapidement leurs conteneurs afin de libérer les espaces portuaires.

« Nous remercions d’abord le gouvernement qui a suspendu les surestaries pour un temps. Parce que quand les choses rentrent difficilement, c’est la population qui paie les frais. Et nous lançons un appel solennel aux opérateurs économiques, que ce soit les industriels, les commerçants ou les miniers, de tout faire pour venir prendre leurs conteneurs qui sont déjà là. Parce qu’il y a des milliers de conteneurs qui restent dans les autres ports des pays environnants. Et ce n’est pas bon pour notre pays. Ça entraîne la cherté des choses parce que les marchandises sont rares si ce n’est pas décongestionné. La chambre des commerçants est là aujourd’hui pour regarder et voir comment on peut soulager la population», a-t-il conclu.

N’Famoussa Siby