CRIEF : Ibrahima Kourouma déclaré non coupable, remis en liberté et ses biens restitués

C’est une victoire judiciaire pour l’ancien ministre de l’Enseignement pré-universitaire et de l’Alphabétisation, Ibrahima Kourouma. La Chambre des appels de la Cour de Répression des Infractions Économiques et Financières (CRIEF) a rendu son verdict ce mardi 17 février 2026, mettant fin à l’affaire qui l’opposait à l’État guinéen, aux côtés de l’ex-directeur administratif et financier, Mohamed V. Sankhon, tous deux poursuivis pour “détournement de deniers publics et enrichissement illicite”.

Dans sa décision, la Cour a déclaré les deux prévenus non coupables et a prononcé le renvoi des fins de poursuite pour délits non constitués. Elle a également ordonné la restitution des biens saisis d’Ibrahima Kourouma et débouté l’État de toutes ses prétentions.

Rappelons qu’en première instance, Ibrahima Kourouma avait été condamné à 4 ans de prison et au paiement d’une amende de 3 milliards de francs guinéens, et que la confiscation de ses biens avait été ordonnée au profit de l’État.

Cette décision met un terme à des années de procédures judiciaires pour l’ancien ministre, qui retrouve désormais sa liberté et ses biens.

Balla Yombouno