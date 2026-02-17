ledjely
Accueil » CRIEF : Ibrahima Kourouma déclaré non coupable, remis en liberté et ses biens restitués
A la une

CRIEF : Ibrahima Kourouma déclaré non coupable, remis en liberté et ses biens restitués

Par LEDJELY.COM

C’est une victoire judiciaire pour l’ancien ministre de l’Enseignement pré-universitaire et de l’Alphabétisation, Ibrahima Kourouma. La Chambre des appels de la Cour de Répression des Infractions Économiques et Financières (CRIEF) a rendu son verdict ce mardi 17 février 2026, mettant fin à l’affaire qui l’opposait à l’État guinéen, aux côtés de l’ex-directeur administratif et financier, Mohamed V. Sankhon, tous deux poursuivis pour “détournement de deniers publics et enrichissement illicite”.

Dans sa décision, la Cour a déclaré les deux prévenus non coupables et a prononcé le renvoi des fins de poursuite pour délits non constitués. Elle a également ordonné la restitution des biens saisis d’Ibrahima Kourouma et débouté l’État de toutes ses prétentions.

Rappelons qu’en première instance, Ibrahima Kourouma avait été condamné à 4 ans de prison et au paiement d’une amende de 3 milliards de francs guinéens, et que la confiscation de ses biens avait été ordonnée au profit de l’État.

Cette décision met un terme à des années de procédures judiciaires pour l’ancien ministre, qui retrouve désormais sa liberté et ses biens.

Balla Yombouno

Ledjely.com est un site internet d’informations générales et d’analyses sur la Guinée, l’Afrique et le monde. S’appuyant sur le dynamisme de sa jeune équipe, il propose à ses lecteurs des informations et des analyses fraîches, diverses et variées. Outre sa pro-activité, Ledjely.com entend bâtir sa réputation sur son indépendance et son impartialité.

Articles Similaires

Prix des denrées : l’exécutif justifie sa stratégie pour éviter l’explosion

LEDJELY.COM

Ousmane Gaoual Diallo mise sur le privé pour gérer le transport en commun 

LEDJELY.COM

Ramadan et relance économique : Mamadi Doumbouya face au secteur privé 

LEDJELY.COM

Alcool au volant : la police sort l’alcootest

LEDJELY.COM

Ouganda : la crise post-électorale qui n’en finit pas

LEDJELY.COM

Passerelle de Sanoyah : des vibrations inquiétantes sèment la peur

LEDJELY.COM
Chargement....