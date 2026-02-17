Guinée : Coris Bank International Guinée lance « Coris Money »

Dans un élan de modernisation sans précédent du secteur financier guinéen, Coris Bank International Guinée a officiellement procédé ce 16 février 2026 au lancement de « Coris Money ». Ce nouveau portefeuille électronique vise à transformer le quotidien des populations en simplifiant l’accès aux services bancaires via le mobile, s’inscrivant ainsi dans la vision nationale de digitalisation de l’économie.

Face à une pénétration croissante de la téléphonie mobile mais un taux d’inclusion financière stagnant aux alentours de 33 %, Coris Bank International apporte une réponse concrète. Pour Christelle Zongo Dieng, Directrice Générale de Coris Bank International Guinée, être une banque aujourd’hui dépasse la simple gestion des dépôts et des retraits.

« Aujourd’hui, la transformation digitale s’impose comme l’un des moteurs essentiels de ce changement. Être une banque désormais ne se limite plus à gérer des opérations de retrait ou de dépôt. Notre rôle va bien au-delà : il s’agit de bâtir des ponts numériques, de créer des solutions qui accompagnent les acteurs économiques dans leurs transactions quotidiennes. Coris Money est plus qu’une simple application, c’est un véritable levier d’inclusion financière conçu pour simplifier la vie des clients : payer, transférer de l’argent, régler ses factures d’électricité, d’eau, payer ses impôts ou ses salaires. Avec Coris Money, le téléphone portable devient le premier guichet bancaire de proximité» , a-t-il déclaré.

L’un des points forts de cette solution réside dans son accessibilité universelle. L’outil a été pensé pour être aussi intuitif que l’usage des réseaux sociaux, s’adressant aussi bien aux grands opérateurs qu’aux citoyens du secteur informel. Mohamed Condé, responsable commercial, a insisté sur cette volonté d’ouverture « Coris Money est au cœur de notre stratégie car il nous permet d’inclure le système financier informel. L’impact essentiel, c’est d’enrôler le maximum de Guinéens. Que ce soit un opérateur économique, un maçon ou une vendeuse d’orange, quiconque utilise un smartphone peut utiliser l’application. Quelqu’un qui sait utiliser Facebook peut utiliser très souplement Coris Money », a-t-il affirmé.

Sur le plan technique, l’autonomie est le maître-mot. Thierno Ousmane Diallo, responsable de la distribution de la banque digitale, a détaillé un processus d’inscription simplifié à l’extrême « Vous téléchargez l’application, vous mettez votre numéro et vous recevez un code de six chiffres. Ensuite, vous renseignez vos informations avec vos pièces d’identité, vous prenez un selfie, la photo recto verso de votre pièce, et c’est parti », a-t-il affirmé. Cette agilité permet de garantir une sécurité conforme aux standards bancaires les plus rigoureux tout en offrant une expérience utilisateur fluide.

Présent lors de la cérémonie, le Ministre de la Communication, des Postes, des Télécommunications et de l’Économie Numérique, Mourana Soumah, a salué cette initiative qui s’inscrit dans les piliers de la vision « Simandou 2040 ». Il a rappelé l’urgence d’investir dans les infrastructures pour combler le gap financier du pays

« Nous sommes à un taux d’inclusion financière d’environ 33 %. Si on le compare à d’autres pays comme le Togo ou le Bénin, nous avons un gap de près de 40 à 50 %. L’apparition de ce wallet est une illustration de la solution que nous devons adopter pour aller vers une inclusion globale. Cela réduit la circulation fiduciaire vers laquelle l’État prend des dispositions pour rendre l’économie et les finances totalement digitales. C’est ce qui permet la transparence, la redevabilité et le respect de la gestion financière. C’est une invite que je fais à l’ensemble des entités bancaires : continuez cette transformation digitale de notre écosystème », a-t-il indiqué.

Le Ministre a conclu en soulignant que l’inclusion financière agit sur tous les secteurs transversaux : agriculture, santé, éducation. Avec le lancement de Coris Money, Coris Bank International Guinée ne commercialise pas seulement une technologie, mais réaffirme sa promesse : celle d’une banque plus proche, plus rapide et résolument tournée vers l’avenir de la nation guinéenne.

Thierno Amadou Diallo