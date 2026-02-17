Riz, sucre, huile : les nouveaux prix plafonds révélés

Face aux tensions persistantes sur les produits de grande consommation pendant le mois de Ramadan et le carême chrétien, le Ministère de l’Industrie et du Commerce a, via la Direction nationale du Commerce intérieur et de la Concurrence (DNCIC), le département a conclu un protocole d’accord avec la Chambre de Commerce, d’Industrie et d’Artisanat de Guinée (CCIAG) et la Direction générale des Douanes.

Cet accord vise à assurer un ravitaillement régulier du marché national et à encadrer les prix des denrées de première nécessité, parmi lesquelles le riz, le sucre, l’oignon, la farine, l’huile végétale, ainsi que les produits carnés et congelés.

Les autorités ont détaillé les prix de référence arrêtés :

Riz blanc 25 % (50 kg) : 260 000 GNF (en baisse de 10 000 GNF).

Oignon (25 kg) : 270 000 GNF (réduction de 20 000 GNF).

Riz étuvé (50 kg) : maintenu à 280 000 GNF.

Riz étuvé (25 kg) : 140 000 GNF.

Sucre (50 kg) : 350 000 GNF.

Huile végétale (20 litres) : 305 000 GNF.

Farine (50 kg) : 360 000 GNF.

Poulet entier (10 kg) : 310 000 GNF, contre 295 000 GNF auparavant, hausse attribuée aux coûts du fret et de la chaîne de froid.

Cuisse de poulet (10 kg) : 220 000 GNF, contre 215 000 GNF.

Lait en poudre (25 kg) : 980 000 GNF.

Si certaines denrées connaissent une baisse appréciable, d’autres enregistrent une légère augmentation, justifiée par les charges logistiques.

Ledjely.com