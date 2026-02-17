ledjely
Accueil » Riz, sucre, huile : les nouveaux prix plafonds révélés
ActualitésEconomieGuinéePolitiqueRégionsSociété

Riz, sucre, huile : les nouveaux prix plafonds révélés

Par LEDJELY.COM

Face aux tensions persistantes sur les produits de grande consommation pendant le mois de Ramadan et le carême chrétien, le Ministère de l’Industrie et du Commerce a, via la Direction nationale du Commerce intérieur et de la Concurrence (DNCIC), le département a conclu un protocole d’accord avec la Chambre de Commerce, d’Industrie et d’Artisanat de Guinée (CCIAG) et la Direction générale des Douanes.

Cet accord vise à assurer un ravitaillement régulier du marché national et à encadrer les prix des denrées de première nécessité, parmi lesquelles le riz, le sucre, l’oignon, la farine, l’huile végétale, ainsi que les produits carnés et congelés.

Les autorités ont détaillé les prix de référence arrêtés :

Riz blanc 25 % (50 kg) : 260 000 GNF (en baisse de 10 000 GNF).

Oignon (25 kg) : 270 000 GNF (réduction de 20 000 GNF).

Riz étuvé (50 kg) : maintenu à 280 000 GNF.

Riz étuvé (25 kg) : 140 000 GNF.

Sucre (50 kg) : 350 000 GNF.

Huile végétale (20 litres) : 305 000 GNF.

Farine (50 kg) : 360 000 GNF.

Poulet entier (10 kg) : 310 000 GNF, contre 295 000 GNF auparavant, hausse attribuée aux coûts du fret et de la chaîne de froid.

Cuisse de poulet (10 kg) : 220 000 GNF, contre 215 000 GNF.

Lait en poudre (25 kg) : 980 000 GNF.

Si certaines denrées connaissent une baisse appréciable, d’autres enregistrent une légère augmentation, justifiée par les charges logistiques.

Ledjely.com

Ledjely.com est un site internet d’informations générales et d’analyses sur la Guinée, l’Afrique et le monde. S’appuyant sur le dynamisme de sa jeune équipe, il propose à ses lecteurs des informations et des analyses fraîches, diverses et variées. Outre sa pro-activité, Ledjely.com entend bâtir sa réputation sur son indépendance et son impartialité.

Articles Similaires

Guinée : Coris Bank International Guinée lance « Coris Money »

LEDJELY.COM

Conflit de Yengah : à Nongoa, l’économie locale en souffrance, la population hausse le ton

LEDJELY.COM

Procès du 28 septembre : la défense dénonce des « documents entachés de faux » et annonce des poursuites

LEDJELY.COM

Kamsar : la vidéo virale de lycéennes provoque des sanctions disciplinaires

LEDJELY.COM

Corniche Missira-Senkefara : lenteur des travaux déclenche la fronde des citoyens

LEDJELY.COM

Journée portes ouvertes : Conakry Terminal expose ses efforts pour fluidifier les opérations

LEDJELY.COM
Chargement....