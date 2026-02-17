Ramadan et Carême : le gouvernement et la Chambre de commerce plafonnent les prix des denrées de première nécessité

À la veille du mois de pénitence du Ramadan et du Carême chrétien, le gouvernement guinéen et la Chambre de commerce, d’industrie et d’artisanat de Guinée ont décidé de frapper fort. Objectif : soulager le panier de la ménagère et contenir la flambée des prix.

À travers la Direction nationale du commerce intérieur et de la concurrence (DNCIC), le ministère du Commerce, accompagné des opérateurs économiques et des hauts cadres du département, a animé une conférence de presse ce mardi 17 février 2026 pour annoncer la fixation des prix plafonds des denrées de première nécessité, notamment le riz, le sucre, l’oignon, l’huile végétale, le poulet entier et la cuisse de poulet.

Cette rencontre intervient 24 heures après la signature d’un protocole d’accord entre le gouvernement guinéen et les opérateurs économiques, fixant ces prix jusqu’au 30 juin 2026.

Le Directeur national du commerce intérieur et de la concurrence (DNCIC), Mohamed Traoré, a expliqué la démarche adoptée.

« Face au souci de protection du consommateur, nous avons engagé des discussions pour ne pas que ça soit des prix fixés de façon unilatérale. Donc c’est une concertation avec ces opérateurs pour qu’en analysant l’ensemble des charges, en voyant les structures de charges et en voyant le revenu du Guinéen, qu’on puisse se mettre d’accord sur un prix qu’on va appeler prix plafond. Nous avons analysé plusieurs facteurs et on est convenu que, quelles que soient les raisons, pendant une période donnée, les prix proposés aux consommateurs ne doivent pas excéder ce prix. Voici une action à saluer parce que cette fois-ci elle protège le consommateur face à la fixation parfois fantaisiste de certains commerçants. Et c’est cela le rôle de l’État, protéger sa population », a-t-il expliqué.

Pour le Grand Conakry, les prix plafonds concernent notamment :

Le riz importé étuvé 5 % brisures (sac de 50 kg)

Le riz blanc 25 % brisures (50 kg)

Le sucre (50 kg)

L’huile CIAO (bidon de 20 litres)

L’oignon (25 kg)

Le lait en poudre (25 kg)

Le poulet entier (carton de 10 kg)

Les cuisses de poulet (10 kg)

La farine (50 kg)

La grille détaillée des prix a été rendue publique.

Concernant les préfectures de l’intérieur du pays, le DNCIC précise que les prix sont ajustés en fonction de la distance et des coûts de transport.

« Un prix est donné pour chaque denrée. Donc les prix de Conakry, forcément, sont différents des prix de l’intérieur, ne serait-ce que par la dimension du transport. Parce qu’un produit qui est pris à Conakry et qui arrive à Kindia, il y a un coût qui s’ajoute. Donc on ne peut pas s’attendre au même prix à Conakry et s’attendre au même prix à Kindia, à Labé, à N’Zérékoré, à Kankan », a-t-il poursuivi.

De son côté, le directeur de la Chambre de commerce, antenne communale de Matam, Saikou Oumar Diallo, a salué le respect des précédents accords tout en annonçant de nouvelles mesures de contrôle.

« Je voudrais remercier très sincèrement les opérateurs économiques parce que depuis 2021 à nos jours, tous les protocoles d’accord à 97 % ont été respectés à la lettre. Et cette fois-ci il y a des innovations. On a mis en place une circulaire qui doit consister à envoyer tous les opérateurs économiques qui sont soumis à ce protocole d’accord à prendre des engagements écrits pour qu’on puisse les déposer au niveau national et au niveau de notre tutelle. Pour que désormais, au niveau des distributions, au niveau des détaillants, quiconque faillit est celui-là qui va être interpellé », a-t-il indiqué.

Présent à la conférence, le président de la Chambre de commerce, d’industrie et d’artisanat de Guinée, Elhadj Mamadou Baldé, a assuré que l’accord sera vulgarisé sur toute l’étendue du territoire.

« Cet accord qui est conclu ici, nous allons le partager avec tous les présidents des régions, tous les présidents des antennes communales et les présidents des antennes préfectorales à l’intérieur du pays. Chaque président préfectoral et président régional doit s’approcher de son préfet de la localité et le préfet, en collaboration avec le directeur préfectoral du commerce, doit mobiliser les acteurs et faire la lecture en collaboration avec la radio de la localité pour que l’information soit relayée et que tout le monde comprenne que ce n’est pas uniquement propre à Conakry : cela concerne l’intérieur du pays et toute la Guinée en général », a-t-il salué.

À quelques jours des périodes de forte consommation, les autorités misent donc sur la concertation et la vigilance citoyenne pour faire respecter ces prix plafonds. Reste désormais à voir si, sur le terrain, les engagements seront scrupuleusement respectés.

Aminata Camara