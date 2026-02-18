Habib Beye nommé entraîneur de l’Olympique de Marseille 

C’est officiel : après son départ de Rennes, l’international sénégalais et ancien défenseur de l’OM, Habib Beye, prend les rênes de l’équipe première de l’Olympique de Marseille. L’annonce a été faite par le club sur X avec un message.

“L’Olympique de Marseille annonce la nomination d’Habib Beye au poste d’entraîneur de l’équipe première. Bon retour chez toi, Habib ”, a écrit le club.

Le Sénégalais remplace à ce poste l’Italien Roberto De Zerbi et hérite d’une mission délicate : redonner confiance aux supporters marseillais, toujours exigeants et passionnés. Son premier défi arrive vite : ce vendredi, l’OM affrontera Brest pour ce qui sera un premier test crucial de son mandat.

Depuis l’ère Pablo Longoria, l’Olympique de Marseille a déjà connu neuf entraîneurs différents, illustrant la rotation incessante à la tête du club. Habib Beye devra donc allier stabilité et résultats rapides pour s’imposer et satisfaire les attentes d’un public toujours avide de succès.

Le retour de Beye à Marseille n’est pas seulement un choix sportif, c’est aussi un symbole : le Phocéen revient dans sa maison, avec la volonté de reconstruire et de ramener l’OM vers les sommets.

N’Famoussa Siby