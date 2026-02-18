ledjely
Accueil » Relaxe prononcée, mais liberté refusée au Dr Ibrahima Kourouma
ActualitésGuinéeJusticePolitique

Relaxe prononcée, mais liberté refusée au Dr Ibrahima Kourouma

Par LEDJELY.COM

Alors que la justice l’a déclaré non coupable, le Docteur Ibrahima Kourouma demeure derrière les barreaux. Dans un communiqué rendu public ce 17 février 2026, le Collectif de ses avocats dénonce une situation « grave » et appelle les autorités à faire respecter immédiatement la décision de justice.

Par arrêt n°001 du 17 février 2026, la Chambre des appels de la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF) a infirmé le jugement n°0011 du 15 mai 2025 et déclaré le Docteur Ibrahima Kourouma non coupable des faits de détournement de deniers publics et d’enrichissement illicite. La juridiction a ordonné sa relaxe pure et simple.

Pour ses avocats, cette décision consacre « la primauté du droit, la présomption d’innocence et l’exigence de la preuve en matière pénale ». Après quatre années de détention, l’arrêt apparaît comme un tournant majeur dans ce dossier à forte résonance nationale.

Mais la scène qui devait marquer la fin d’un long feuilleton judiciaire a viré à l’incompréhension. Selon le Collectif, alors que la famille et les conseils du médecin s’apprêtaient à le raccompagner à son domicile, ce dernier a été réincarcéré à la Maison centrale de Conakry.

Une situation que les avocats qualifient d’« atteinte grave à la liberté individuelle » et de « violation manifeste des dispositions légales en vigueur ».

Ils s’appuient notamment sur l’article 160, alinéa 2, de la loi organique L/2025/037/CNT du 21 novembre 2025 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Cour suprême, qui stipule clairement que tout prévenu acquitté ou absous doit être immédiatement mis en liberté, nonobstant tout pourvoi.

« La loi est claire », martèle le Collectif, estimant qu’aucune formalité ne peut retarder l’exécution d’un arrêt de relaxe.

Face à cette situation, les avocats interpellent  le Ministre de la justice et des Droits de l’Homme afin qu’il exerce « pleinement sa mission de garant de la protection des libertés fondamentales ».

Ils dénoncent :

  • une atteinte directe au droit à la liberté et à la sûreté ;
  • une entorse grave aux engagements internationaux de la République de Guinée en matière de droits humains.

Le Collectif exige l’exécution « immédiate et sans condition » de l’arrêt rendu et se réserve le droit d’engager toutes voies de droit appropriées pour faire cesser ce qu’il considère comme une illégalité.

Ledjely.com

Ledjely.com est un site internet d’informations générales et d’analyses sur la Guinée, l’Afrique et le monde. S’appuyant sur le dynamisme de sa jeune équipe, il propose à ses lecteurs des informations et des analyses fraîches, diverses et variées. Outre sa pro-activité, Ledjely.com entend bâtir sa réputation sur son indépendance et son impartialité.

Articles Similaires

Gueckédou : Kandia Mara déclare la guerre aux feux de brousse et à la coupe du bois

LEDJELY.COM

Sports : Cellou Baldé annonce l’heure des vérités et du grand diagnostic

LEDJELY.COM

Marché Km36 : quand la détresse des vendeuses vire à la confrontation

LEDJELY.COM

Nuit d’angoisse à Boké : un incendie frappe la Cathédrale Sacré-Cœur de Jésus

LEDJELY.COM

Gabon : la HAC suspend les réseaux sociaux jusqu’à nouvel ordre

LEDJELY.COM

Kamsar : les cinq élèves sanctionnées finalement réintégrées

LEDJELY.COM
Chargement....