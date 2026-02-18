ledjely
Accueil » Nuit d’angoisse à Boké : un incendie frappe la Cathédrale Sacré-Cœur de Jésus
Nuit d’angoisse à Boké : un incendie frappe la Cathédrale Sacré-Cœur de Jésus

Par LEDJELY.COM

La quiétude de la nuit de mardi à mercredi a été brusquement rompue à Boké. Aux environs de 21 heures, un incendie d’origine électrique s’est déclaré à la Cathédrale Sacré-Cœur de Jésus de Boké, semant la panique parmi les fidèles et les riverains. Des dégâts matériels importants ont été enregistrés.

Selon les premières informations, le feu serait parti de la sacristie. En quelques minutes, les flammes ont réduit en cendres des livres liturgiques ainsi que plusieurs objets de valeur soigneusement conservés dans cette pièce réservée au culte. Une perte à la fois symbolique et matérielle pour la communauté chrétienne locale, à la veille du Carême chrétien.

Face à l’urgence, les voisins se sont mobilisés spontanément pour tenter de maîtriser les flammes avant l’arrivée des agents de la protection civile, qui ont finalement réussi à circonscrire l’incendie.

Si aucune perte en vie humaine n’est à déplorer, les dégâts matériels restent importants. Une évaluation plus approfondie permettra de déterminer avec précision l’ampleur des pertes.

Mamadou BAH, depuis Boké

