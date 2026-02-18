Marché Km36 : quand la détresse des vendeuses vire à la confrontation

Une manifestation spontanée a éclaté dans la matinée de ce mercredi 18 février, sur un côté du marché Km36, à Sanoyah. À l’origine de cette montée de tension : la frustration des femmes vendeuses déguerpies des abords de la route. Mécontentes, elles ont tenté de bloquer la circulation, empêchant les engins roulants de passer, tout en s’en prenant au président de la délégation spéciale, qu’elles accusent d’être à l’origine de leur situation.

La situation a rapidement dégénéré. Les forces de l’ordre, dépêchées sur les lieux, ont tenté de disperser les manifestantes à coups de gaz lacrymogènes. Pendant plusieurs minutes, le marché a été le théâtre d’une vive altercation entre vendeuses et agents de sécurité.

Selon ces femmes, leur déguerpissement est injustifié. Elles affirment que c’est en vendant en bordure de route qu’elles parviennent à subvenir aux besoins de leurs familles. Elles dénoncent également ce qu’elles qualifient de « poids deux mesures ».

« Pour nous, c’est de la foutaise. Pourquoi nous faire quitter les lieux et laisser d’autres femmes s’asseoir tranquillement ? C’est de l’injustice. Allons tous à la maison des jeunes pour se faire entendre… », a lancé une vendeuse, visiblement remontée.

Une autre, dans tous ses états, explique : « Ils ne veulent pas nous laisser nous asseoir pour vendre nos marchandises tranquillement. À chaque fois que les polices communales viennent nous retirer nos marchandises, c’est pour cela que nous avons décidé de bloquer la route. Trop, c’est trop. Doumbouya doit nous laisser nous installer ici, sinon nous ne pourrons pas prendre soin de nos enfants et de nos maris ».

Après l’intervention des forces de l’ordre et de quelques cadres de la mairie, le calme est progressivement revenu dans le marché. Les vendeuses ont finalement regagné leurs étals et vaqué à leurs occupations.

Mais derrière ce retour au calme, la colère, elle, semble loin d’être retombée.

Du côté des autorités communales aucune communication pour le moment.

Aminata Camara