Plafonnement des tarifs : les commerçants de Kankan sous surveillance

La décision est claire. L’État guinéen, en concertation avec les opérateurs économiques, a acté le plafonnement des prix de plusieurs denrées alimentaires sur toute l’étendue du territoire national. Objectif : soulager les populations face à la cherté de la vie. Mais dans les marchés de la commune urbaine de Kankan, la réalité tarde encore à refléter cette nouvelle tarification gouvernementale. Les citoyens disent peiner à constater une baisse effective des prix.

Face à cette situation, le président de la Chambre régionale du commerce, de l’industrie et de l’artisanat de Kankan hausse le ton et appelle au strict respect des mesures arrêtées.

Abdoulaye Kaba affiche d’abord sa satisfaction quant à cette initiative.

« C’est une très bonne nouvelle pour nous. Et nous saluons toute décision visant à soulager les populations. Nous nous attendions à de tels actes très régulièrement », souligne-t-il d’entrée.

Selon lui, toutes les structures relevant de son institution sont déjà mobilisées pour accompagner la mise en œuvre de cette décision.

« Dès que nous avons pris connaissance du protocole d’accord, nous avons automatiquement informé les antennes de notre juridiction pour qu’ensemble, nous veillons au respect scrupuleux des directives de l’Etat. J’invite tous les commerçants de bonne foi à respecter les prix du gouvernement », affirme-t-il.

Mais le message ne s’arrête pas à un simple appel à la responsabilité. Le président régional de la Chambre de commerce prévient : les contrevenants s’exposeront à la rigueur de la loi.

« Que personne ne dépasse le tarif fixé par le gouvernement. Celui qui ne respectera pas les tarifs fixés par le gouvernement fera face à la justice et devra s’attendre à la réaction de la loi. Vous savez que notre institution joue le rôle d’interface entre opérateurs économiques et le gouvernement. L’opérateur économique hostile à la décision sera mis à la disposition du gouverneur ou du préfet, lesquels détiennent la police et la gendarmerie pour réprimer et faire respecter la loi. Mais avant, nous comptons sur le sens de responsabilité de tout le monde », conclut-il.

A Kankan, la Chambre régionale du commerce se positionne en vigie de l’application du plafonnement des prix. Reste désormais à voir si, sur le terrain, les marchés suivront le rythme imposé par l’État.

Michel Yaradouno, depuis Kankan