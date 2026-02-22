Le Hafia fait chuter l’AS Kaloum et met fin à son invincibilité, des scènes de casse

Le choc de la 17e journée du championnat national a tenu toutes ses promesses. Dans un stade Petit Sory de Nongo plein à craquer, le Hafia FC a signé un exploit retentissant en infligeant à l’Association Sportive de Kaloum sa toute première défaite de la saison (2-0). Une victoire capitale dans la course au sommet, avec le Horoya AC en ligne de mire.

Dès le coup d’envoi, les deux formations se rendent coup pour coup dans un duel équilibré. Mais passé le premier quart d’heure, le Hafia hausse le ton. Sur une action collective limpide, conclue par un centre millimétré de Yattara, Iyanga est fauché dans la surface. L’arbitre n’hésite pas : penalty. À la 24e minute, Alseny Bangoura « Cantona » transforme avec sang-froid et ouvre le score (1-0).

Touchée, l’ASK tente de réagir immédiatement. Daouda croit égaliser dans la foulée, mais son but est refusé. La tension monte dans les tribunes, où des chaises sont brisées par des supporters furieux. Après quelques minutes d’interruption, le match reprend.

À la 34e minute, nouveau tournant : centre de Kourouma, Daouda est percuté dans la surface. Deuxième penalty de la rencontre. Cette fois, l’attaquant kaloumiste s’élance lui-même, mais Mory Keïta, impérial, repousse la tentative. Quel raté pour l’ASK ! Le score reste inchangé.

Le Hafia manque ensuite le break à la 38e minute sur une énorme occasion gâchée. En fin de première période, les Kaloumistes accentuent la pression sans réussir à tromper la vigilance adverse. 1-0 à la pause.

Au retour des vestiaires, l’ASK jette toutes ses forces dans la bataille. À la 49e minute, Daouda déclenche une lourde frappe, mais Mory Keïta s’illustre encore. Puis, contre le cours du jeu, le Sénégalais Demba Bah assène le coup de massue à l’heure de jeu d’une frappe surpuissante (2-0).

La fin de rencontre est marquée par une nouvelle vague de colère dans le camp kaloumiste. De nombreux équipements du stade ont subi d’importants dégâts. Des sièges ont été arrachés, des grilles de sécurité fortement endommagées et du matériel technique vandalisé. Face à cette situation, les forces de l’ordre ont dû intervenir pour ramener le calme et disperser les individus à l’origine des troubles. Et le match a été brièvement interrompu à la 88e minute. Malgré neuf minutes de temps additionnel, le score ne bougera plus.

Après 17 journées, les Jaune et Vert tombent pour la première fois cette saison. Le Hafia frappe fort et relance totalement la bataille en tête du championnat.

Lonceny Camara