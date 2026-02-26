Partis politiques : six mois pour se conformer à la nouvelle loi, sous peine de dissolution

Le Ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation (MATD) hausse le ton. À travers un communiqué officiel, il rappelle aux partis politiques légalement constitués qu’ils disposent d’un délai strict de six mois, du 25 novembre 2025 au 25 mai 2026, pour se conformer aux exigences de la Loi organique LO/2025/035/CNT du 21 novembre 2025 portant régime des partis politiques.

Ce nouveau texte redéfinit les règles encadrant la création, l’organisation, le fonctionnement et le contrôle des formations politiques en République de Guinée. Conformément à son article 51, tout parti qui n’aura pas régularisé sa situation à l’expiration du délai transitoire perdra automatiquement son statut juridique.

Le ministère exige notamment la tenue de congrès extraordinaires de mise en conformité à tous les niveaux du parti, l’actualisation des statuts et du règlement intérieur consacrant l’alternance démocratique, l’intégration d’un quota minimum de 30 % de femmes dans les organes décisionnels, la présentation d’un programme politique actualisé, le quitus fiscal des membres du Bureau exécutif national, ainsi que la justification des sièges nationaux et locaux dans les 33 préfectures.

Les dossiers complets devront être déposés en quatre exemplaires à la Direction générale des Affaires politiques.

Tout en réaffirmant son engagement à accompagner les acteurs politiques, le Gouvernement prévient : aucune dérogation ne sera accordée.

À l’approche de l’échéance du 25 mai 2026, le compte à rebours est désormais lancé pour les formations politiques du pays.

