ledjely
Accueil » Partis politiques : six mois pour se conformer à la nouvelle loi, sous peine de dissolution
ActualitésGuinéePolitiqueSociété

Partis politiques : six mois pour se conformer à la nouvelle loi, sous peine de dissolution

Par LEDJELY.COM

Le Ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation (MATD) hausse le ton. À travers un communiqué officiel, il rappelle aux partis politiques légalement constitués qu’ils disposent d’un délai strict de six mois, du 25 novembre 2025 au 25 mai 2026, pour se conformer aux exigences de la Loi organique LO/2025/035/CNT du 21 novembre 2025 portant régime des partis politiques.

Ce nouveau texte redéfinit les règles encadrant la création, l’organisation, le fonctionnement et le contrôle des formations politiques en République de Guinée. Conformément à son article 51, tout parti qui n’aura pas régularisé sa situation à l’expiration du délai transitoire perdra automatiquement son statut juridique.

Le ministère exige notamment la tenue de congrès extraordinaires de mise en conformité à tous les niveaux du parti, l’actualisation des statuts et du règlement intérieur consacrant l’alternance démocratique, l’intégration d’un quota minimum de 30 % de femmes dans les organes décisionnels, la présentation d’un programme politique actualisé, le quitus fiscal des membres du Bureau exécutif national, ainsi que la justification des sièges nationaux et locaux dans les 33 préfectures.

Les dossiers complets devront être déposés en quatre exemplaires à la Direction générale des Affaires politiques.

Tout en réaffirmant son engagement à accompagner les acteurs politiques, le Gouvernement prévient : aucune dérogation ne sera accordée.

À l’approche de l’échéance du 25 mai 2026, le compte à rebours est désormais lancé pour les formations politiques du pays.

Ledjely.com

Ledjely.com est un site internet d’informations générales et d’analyses sur la Guinée, l’Afrique et le monde. S’appuyant sur le dynamisme de sa jeune équipe, il propose à ses lecteurs des informations et des analyses fraîches, diverses et variées. Outre sa pro-activité, Ledjely.com entend bâtir sa réputation sur son indépendance et son impartialité.

Articles Similaires

Poursuite policière à Kindia : un conducteur de taxi moto finit dans un ravin, vive tension en ville

LEDJELY.COM

Morissanda Kouyaté : « Ceux qui m’insultent aujourd’hui, si le président Mamadi Doumbouya… »

LEDJELY.COM

Ligue 1 : l’AS Kaloum lourdement frappée après les incidents face au Hafia FC

LEDJELY.COM

RGPH-4 : Kankan écrase le classement, Siguiri devient la préfecture la plus peuplée du pays

LEDJELY.COM

RGPH-4 : la Guinée franchit le cap des 17 millions d’habitants

LEDJELY.COM

Est de la RDC : Kinshasa reprend-elle l’initiative militaire ?

LEDJELY.COM
Chargement....