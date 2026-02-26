ledjely
Poursuite policière à Kindia : un conducteur de taxi moto finit dans un ravin, vive tension en ville

Par LEDJELY.COM

La tension est brutalement montée d’un cran ce jeudi à Kindia. En cause : la chute spectaculaire d’un conducteur de moto-taxi au quartier Manquepas, dans la commune urbaine, suite à une course poursuite.

Selon plusieurs témoins, le drame aurait été déclenché par un refus d’obtempérer. Un policier aurait alors pris en chasse le motard. Dans la course-poursuite qui s’en est suivie, ce dernier aurait perdu le contrôle de son engin avant de terminer sa trajectoire dans un ravin.

Gravement secoué et inconscient, le conducteur a été évacué en urgence à l’hôpital régional Hôpital régional Alpha Oumar Diallo.

La nouvelle s’est répandue comme une traînée de poudre. Très vite, des dizaines de conducteurs de motos-taxis ont convergé vers l’établissement sanitaire. Klaxons assourdissants, attroupements massifs, menaces de paralysie de la ville : la colère était palpable.

Face à la tension, un important dispositif sécuritaire a été déployé devant l’hôpital et aux principaux carrefours de la ville. Des pick-up de la police et de la gendarmerie ont quadrillé plusieurs zones stratégiques pour contenir tout débordement.

Finalement, le pire a été évité. Selon un médecin urgentiste, le motard a repris connaissance et son état ne serait pas critique.

Pour l’heure, un calme précaire règne à Kindia, même si la présence visible des forces de sécurité traduit une vigilance accrue.

Cet incident relance cependant le débat sur les méthodes d’intervention des forces de l’ordre. À Kindia, comme dans plusieurs villes du pays, les conducteurs dénoncent régulièrement des tracasseries policières sur les axes routiers, un climat de méfiance qui continue d’alimenter les tensions.

Siby

