Morissanda Kouyaté : « Nous avons besoin de l’Europe, et l’Europe a besoin de nous»

Sous le feu des critiques concernant la situation des Guinéens vivant en Allemagne et dans d’autres pays européens, le ministre des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et des Guinéens établis à l’étranger, Morissanda Kouyaté, est sorti de son silence.

Face à la presse, ce jeudi 26 février 2025, le chef de la diplomatie guinéenne a clarifié la position de Conakry et annoncé une série de mesures visant à défendre les droits des ressortissants guinéens tout en préservant les relations diplomatiques avec les partenaires européens.

Le ministre a d’abord insisté sur la nécessité de faire la lumière sur les conditions de retour de certains compatriotes.

« D’abord, il y a une chose sur laquelle nous devons travailler : les conditions dans lesquelles nos compatriotes sont rentrés, et savoir si tous leurs droits ont été respectés. Premièrement, nous mettons en place une commission d’enquête bilatérale, composée de la partie allemande et de la partie guinéenne, afin d’examiner les faits et de traiter cette question. Ensuite, et même concomitamment, nous allons revoir l’accord que nous n’avons pas signé, mais que nous avons subi. Nous allons le réexaminer. Mais je veux être clair devant la communauté internationale : la Guinée n’est pas un pays rebelle. Nous respectons la dignité des autres pays. Nous respectons leurs droits. Nous ne pouvons pas accepter que nos compatriotes violent leurs lois », a-t-il déclaré.

Poursuivant, il ajoute : « Il s’agit donc de négocier dans l’intérêt des deux parties. Ils ont leur opinion publique, nous avons la nôtre. Ceux qui gouvernent, chez eux comme chez nous, doivent faire preuve d’intelligence et éviter les extrêmes. Nous ne parlons pas de suspension. Nous disons d’abord : une enquête. Deuxièmement : nous asseoir pour réviser l’accord. Et les dispositions qui ne nous conviennent pas seront retirées ».

À travers cette sortie, Conakry affiche une ligne diplomatique mesurée : ni rupture, ni soumission, mais une renégociation assumée.

Au-delà des tensions, le ministre a tenu à rappeler l’importance stratégique des relations entre la Guinée et ses partenaires européens.

« Nous avons besoin de l’Europe, et l’Europe a besoin de nous. Plusieurs projets en Guinée sont soutenus par l’Europe, et la Guinée porte également de nombreux projets d’intérêt commun. C’est un partenariat gagnant-gagnant. Au lieu de nous invectiver, de nous insulter ou de nous affronter, nous allons nous asseoir autour d’une table dans le strict intérêt des citoyens européens et des citoyens guinéens. C’est la voie que nous privilégions », a-t-il conclu.

Aminata Camara