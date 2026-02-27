ledjely
Zakat 2026 en Guinée : 83 300 000 GNF, le seuil qui engage les fidèles
Zakat 2026 en Guinée : 83 300 000 GNF, le seuil qui engage les fidèles

Par LEDJELY.COM

Le Secrétariat général des Affaires religieuses (SGAR) a officiellement fixé le seuil de la Zakat pour l’année 2026. Désormais, tout fidèle musulman dont l’épargne atteint ou dépasse 83 300 000 GNF est tenu de s’acquitter de la Zakat Al-Maal.

L’annonce, faite à l’occasion de la grande prière du vendredi, a résonné dans les mosquées à travers le pays. Comme chaque année, les autorités religieuses ont procédé à l’actualisation du Nissab, le seuil minimal de richesse à partir duquel l’aumône légale devient obligatoire. Pour l’exercice 2026, il est établi à 83 300 000 GNF.

Ce montant repose sur un principe bien défini : il correspond à la valeur monétaire actuelle de 85 grammes d’or, référence islamique utilisée pour déterminer la fortune imposable. Face aux fluctuations des cours mondiaux de l’or et au contexte économique national, le SGAR ajuste ce seuil afin de permettre aux fidèles d’accomplir leur devoir religieux avec exactitude.

Lors du prêche, il a été rappelé que la Zakat ne concerne pas tous les musulmans, mais uniquement ceux qui remplissent deux conditions précises. Premièrement, posséder des biens, espèces, or ou marchandises d’une valeur égale ou supérieure à 83 300 000 GNF. Deuxièmement, conserver cette richesse pendant une année lunaire complète sans interruption, une condition appelée Hawl.

Au-delà de sa dimension spirituelle, l’institution religieuse a insisté sur la portée sociale de cet acte. En versant 2,5 % sur l’épargne ( soit 2.082.500GNF), les plus nantis participent directement à la réduction de la précarité. « La Zakat n’est pas un impôt, mais un droit que le pauvre possède sur la richesse du riche », a rappelé un imam de la capitale lors de son sermon, appelant à la transparence et à la générosité pour renforcer la cohésion sociale.

Les autorités religieuses invitent enfin les fidèles à se rapprocher des conseils de mosquées ou de personnes compétentes pour le calcul précis de leurs avoirs.

Thierno Amadou Diallo

