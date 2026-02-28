Frappes américaines contre l’Iran : Trump appelle les Iraniens à renverser leur gouvernement

Le Moyen-Orient s’est réveillé sous le fracas des explosions. Dans la nuit de samedi à dimanche, les États-Unis, appuyés par Israël, ont lancé une offensive d’envergure contre Iran. À Téhéran, plusieurs détonations ont secoué la capitale, tandis que des panaches de fumée s’élevaient dans le centre et l’est de la ville.

Dans une déclaration au ton exceptionnellement offensif, le président américain Donald Trump a appelé les forces iraniennes à capituler sans condition.

« vous devez déposer les armes et vous rendre complètement, ou faire face à une mort certaine. Déposez les armes, vous serez traités équitablement et bénéficierez d’une immunité totale ou vous ferez face à une mort certaine », a-t-il lancé à l’endroit des Gardiens de la révolution, des forces armées et de la police iranienne.

Mais le message le plus retentissant visait directement la population : « L’heure de votre liberté est venue (…) Lorsque nous aurons terminé, prenez le contrôle de votre gouvernement, il sera vôtre. Ce sera probablement votre seule chance pour des générations ».

Depuis sa résidence de Palm Beach, en Floride, le locataire de la Maison Blanche affirme que l’objectif américain est « d’éliminer des menaces imminentes ».

Selon l’agence Isna, le quartier Pasteur aurait été ciblé. Cette zone stratégique abrite notamment la résidence du guide suprême Ali Khamenei ainsi que la présidence iranienne.

Des journalistes de l’AFP présents sur place ont rapporté avoir entendu au moins deux puissantes explosions, accompagnées d’épaisses colonnes de fumée.

Peu après les frappes, des sirènes d’alerte aérienne ont retenti à Jérusalem. L’armée israélienne affirme avoir détecté des tirs de missiles en provenance d’Iran vers son territoire. Plusieurs explosions ont également été entendues dans la ville.

Plus tôt, le ministère israélien de la Défense avait évoqué une « frappe préventive » destinée à « éliminer les menaces pesant sur l’État d’Israël ».

Des sirènes d’urgence ont également retenti dans plusieurs pays de la région, à Bahreïn notamment, où est basée la flotte américaine dans la région.

Ledjely.com