GMD : l’assemblée constitutive reportée jusqu’au retour de Doumbouya

Coup de théâtre. L’Assemblée constitutive de la coordination de la GMD, annoncée pour ce samedi 28 février 2026, a été finalement reportée. Prévue comme une étape décisive dans la structuration du mouvement, la rencontre a été annulée in extremis. La raison évoquée : l’absence du président Mamadi Doumbouya au pays.

Selon les informations disponibles, cette assemblée devait marquer un tournant majeur pour la GMD – Bâtir Ensemble. Elle devait réunir les membres du mouvement ainsi que plusieurs invités de marque, dans une dynamique de formalisation et d’organisation interne.

Mais le Premier ministre Amadou Oury Bah, apparu dans la salle en compagnie de certains anciens ministres, a déclaré à l’assistance : « Nous sommes là pour la mise en œuvre des valeurs et de sa vision, mais comme il n’est pas physiquement présent à Conakry pour la finalisation, nous attendons son retour afin qu’il soit présent pour le baptême et l’ensemble des processus organiques de finalisation de la création du parti…C’est la raison pour laquelle nous allons finaliser le processus lorsque SE le Président de la République sera de retour pour donner sa bénédiction par rapport à tout le processus qui a été mis en place pendant son absence ».

Balla Yombouno