Guinée : Mamadi Doumbouya absent à Conakry, Bah Oury confirme

Le président Mamadi Doumbouya a quitté la Guinée pour Addis-Abeba, pour participer au 39e sommet de l’Union africaine du 14 au 15 février… et n’est toujours pas de retour. Une absence qui alimente rumeurs et interrogations, mais que le gouvernement a enfin clarifiée ce samedi 28 février 2026.

C’est le Premier ministre Amadou Oury Bah qui a pris la parole, confirmant l’évidence : le chef de l’État n’est pas à Conakry, sans toutefois révéler sa localisation exacte.

Alors que l’assemblée consultative de la coordination de la GMD s’apprêtait à démarrer, le Premier ministre a rappelé la place centrale de Mamadi Doumbouya dans le projet.

« comme il n’est pas physiquement présent à Conakry, pour la finalisation, on attend son retour pour qu’il soit présent pour le baptême et l’ensemble des processus organiques », a-t-il déclaré. Avant d’ajouter : « in fine, symboliquement, il est important qu’il soit à Conakry ».

Cette sortie vient ainsi confirmer que le président Doumbouya est hors du pays, mais où est-il ? Le premier ministre n’a pas révélé la destination du chef de l’État.

