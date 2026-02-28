ledjely
Accueil » Mali : Boncana Maïga, légende de la musique afro-cubaine, s’est éteint
Par LEDJELY.COM

La musique africaine pleure l’un de ses plus illustres artisans. Boncana Issa Maïga, musicien, compositeur et arrangeur de renommée internationale, est décédé ce samedi 28 février 2026, à l’âge de 77 ans à la Clinique Pasteur de Bamako, laissant derrière lui un héritage musical inestimable.

Figure emblématique de la fusion afro-cubaine, Boncana Maïga a marqué plusieurs générations d’artistes et de mélomanes à travers le monde. Animateur légendaire de l’émission Stars Parade sur TV5 Afrique et africable, il a su transmettre sa passion et son savoir à de nombreux talents africains, devenant un mentor respecté et aimé.

Époux de la chanteuse guinéenne Aïcha Kamaldine Conté, auteure du célèbre titre Madada, Boncana Maïga a également été une passerelle entre les scènes musicales du Mali et de la Guinée. Sa disparition laisse un vide immense dans le paysage culturel africain.

