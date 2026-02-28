Mali : Boncana Maïga, légende de la musique afro-cubaine, s’est éteint

La musique africaine pleure l’un de ses plus illustres artisans. Boncana Issa Maïga, musicien, compositeur et arrangeur de renommée internationale, est décédé ce samedi 28 février 2026, à l’âge de 77 ans à la Clinique Pasteur de Bamako, laissant derrière lui un héritage musical inestimable.

Figure emblématique de la fusion afro-cubaine, Boncana Maïga a marqué plusieurs générations d’artistes et de mélomanes à travers le monde. Animateur légendaire de l’émission Stars Parade sur TV5 Afrique et africable, il a su transmettre sa passion et son savoir à de nombreux talents africains, devenant un mentor respecté et aimé.

Époux de la chanteuse guinéenne Aïcha Kamaldine Conté, auteure du célèbre titre Madada, Boncana Maïga a également été une passerelle entre les scènes musicales du Mali et de la Guinée. Sa disparition laisse un vide immense dans le paysage culturel africain.

Ledjely.com