Ramadan et Carême : 5 tonnes de riz offertes par la GMD aux militants de Boulbinet

À l’occasion du mois de Ramadan et du Carême chrétien, le directeur régional du parti Génération pour la Modernité et le Développement (GMD) à Conakry, Alseny Sékou Bangoura, a procédé ce lundi 2 mars à une importante remise de vivres. Au total, cinq tonnes de riz ont été distribuées aux responsables communaux de campagne du GMD, aux coordinateurs communaux de la jeunesse présidentielle ainsi qu’aux populations de Boulbinet, quartier qui abrite le siège régional du parti.

Prenant la parole lors de la cérémonie, Alseny Sékou Bangoura a tenu à préciser la portée de ce geste.

« Ce don est pour nous un acte de solidarité et de responsabilité en ce moment béni du Ramadan. Ce n’est pas de la politique, mais une manière de montrer que nous sommes proches de nos responsables et de la population. Au nom du président de la République, Son Excellence Mamadi Doumbouya, nous remettons symboliquement cinq tonnes de riz aux directeurs communaux de campagne du GMD, aux coordinateurs des antennes de la jeunesse à Conakry, ainsi qu’à la population de Boulbinet où se trouve le siège régional du parti. Nous souhaitons un bon Ramadan à tous les fidèles musulmans et un bon Carême à tous les chrétiens », a-t-il déclaré.

Un geste salué par les bénéficiaires. Au nom de ses pairs, le directeur de campagne du GMD dans la commune de Tombolia, Amara Bangoura, a exprimé sa satisfaction.

« Comme vous le savez, le mois de Ramadan est un mois de partage. C’est aussi cela, la GMD. Cette valeur est aujourd’hui ancrée dans l’idéologie du parti. La GMD, c’est aussi le social : être aux côtés de la population et prouver qu’elle n’est pas là uniquement pour les élections ou la propagande. C’est un acte salutaire et nous le remercions au nom de tous les directeurs de campagne de Conakry » a-t-il indiqué.

De son côté, l’imam ratib de Boulbinet a salué cette « belle initiative », appelant à sa pérennisation en faveur des personnes démunies du pays, avant d’adresser ses remerciements sincères à l’initiateur de l’action.

À travers ce geste, le GMD entend ainsi marquer le mois de pénitence sous le signe du partage et de la proximité avec les populations.

Aminata Camara