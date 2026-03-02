ledjely
Accueil » Sanoyah : des vendeuses réclament des places pour le Ramadan
A la une

Sanoyah : des vendeuses réclament des places pour le Ramadan

Par LEDJELY.COM

Des femmes expulsées du marché « Cinéma » ont manifesté ce lundi 2 février devant le siège de la mairie de Sanoyah, exigeant des autorités communales des espaces pour vendre leurs marchandises pendant le mois sacré du Ramadan.

Regroupées en petit comité, elles scandaient en langue soussou : « Maire, place somounyi », soit « Monsieur le maire, trouvez-nous des places ».

M’mah Conté, vendeuse, explique leur détresse : « Nous sommes venues voir le maire pour qu’il nous trouve des places afin de pouvoir écouler nos marchandises avant la fête de Ramadan. Ou bien qu’il nous laisse revenir à nos anciennes places. Nous souffrons beaucoup, nous sommes endettées et devons rembourser nos crédits avant la fête. Nous comptons vraiment sur les autorités communales ; seules elles peuvent nous aider ».

Aminata Traoré, une autre vendeuse, reconnaît les efforts de l’État mais plaide pour leur recasement.

« Nous sommes venues ce matin pour nous réinstaller, mais le commissaire est venu nous chasser. Il nous a dit d’aller voir le maire et que si celui-ci lui donne l’autorisation de nous installer, il le fera ; sinon, il ne le fera pas. C’est pourquoi nous demandons l’aide des autorités afin de nous trouver un espace où écouler nos marchandises », a-t-elle souligné.

Au moment où nous mettions sous presse, la secrétaire de la mairie échangeait avec les manifestantes pour tenter de trouver une solution à leurs revendications.

Balla Yombouno

Ledjely.com est un site internet d’informations générales et d’analyses sur la Guinée, l’Afrique et le monde. S’appuyant sur le dynamisme de sa jeune équipe, il propose à ses lecteurs des informations et des analyses fraîches, diverses et variées. Outre sa pro-activité, Ledjely.com entend bâtir sa réputation sur son indépendance et son impartialité.

Articles Similaires

Croissance économique, démographie, budget et services publics : le vrai stress-test de la Guinée?

LEDJELY.COM

Guerre au Moyen-Orient : l’Afrique compatit avec l’Iran en silence

LEDJELY.COM

Ali Khamenei tué : Téhéran confirme et décrète 40 jours de deuil

LEDJELY.COM

Guinée-Sierra Leone : derrière l’arrestation de militaires, la persistance d’un vieux litige frontalier

LEDJELY.COM

Morissanda Kouyaté : « Nous avons besoin de l’Europe, et l’Europe a besoin de nous»

LEDJELY.COM

Le Hafia fait chuter l’AS Kaloum et met fin à son invincibilité, des scènes de casse

LEDJELY.COM
Chargement....