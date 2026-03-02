Sanoyah : des vendeuses réclament des places pour le Ramadan

Des femmes expulsées du marché « Cinéma » ont manifesté ce lundi 2 février devant le siège de la mairie de Sanoyah, exigeant des autorités communales des espaces pour vendre leurs marchandises pendant le mois sacré du Ramadan.

Regroupées en petit comité, elles scandaient en langue soussou : « Maire, place somounyi », soit « Monsieur le maire, trouvez-nous des places ».

M’mah Conté, vendeuse, explique leur détresse : « Nous sommes venues voir le maire pour qu’il nous trouve des places afin de pouvoir écouler nos marchandises avant la fête de Ramadan. Ou bien qu’il nous laisse revenir à nos anciennes places. Nous souffrons beaucoup, nous sommes endettées et devons rembourser nos crédits avant la fête. Nous comptons vraiment sur les autorités communales ; seules elles peuvent nous aider ».

Aminata Traoré, une autre vendeuse, reconnaît les efforts de l’État mais plaide pour leur recasement.

« Nous sommes venues ce matin pour nous réinstaller, mais le commissaire est venu nous chasser. Il nous a dit d’aller voir le maire et que si celui-ci lui donne l’autorisation de nous installer, il le fera ; sinon, il ne le fera pas. C’est pourquoi nous demandons l’aide des autorités afin de nous trouver un espace où écouler nos marchandises », a-t-elle souligné.

Au moment où nous mettions sous presse, la secrétaire de la mairie échangeait avec les manifestantes pour tenter de trouver une solution à leurs revendications.

Balla Yombouno