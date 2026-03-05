ledjely
Siguiri : un couple victime d'égorgement évacué vers Bamako
Siguiri : un couple victime d’égorgement évacué vers Bamako

Par LEDJELY.COM

Un drame glaçant s’est produit à Siguiri. Un couple grièvement blessé à l’arme blanche a été admis, ce mercredi 4 mars 2026 au service des urgences médico-chirurgicales de l’hôpital préfectoral de Siguiri.

Selon les informations recueillies sur place, les deux victimes présentaient de profondes entailles au cou, causées par une arme tranchante.

Interrogé, Dr Abdoulaye Bachir Condé, médecin d’appui au service des urgences, est revenu sur les circonstances de leur prise en charge.

« Nous étions en service lorsque nous avons reçu deux personnes grièvement blessées par égorgement. Elles ont été immédiatement prises en charge. Tous les moyens nécessaires ont été mobilisés pour les sauver», a-t-il déclaré.

Lors des premiers examens, a poursuit le médecin, «nous avons constaté l’utilisation d’une arme tranchante. Les deux patients avaient les artères atteintes, mais fort heureusement, il s’agissait des artères trachéales qui ont pu être réparées provisoirement à l’aide de drains médicaux », a-t-il poursuivi.

Par ailleurs,  le médecin a indiqué, qu’après les premiers soins, leur état a été stabilisé et ils étaient hors de danger immédiat.

«Toutefois, nous avons jugé nécessaire de procéder à leur évacuation vers Bamako pour une meilleure prise en charge spécialisée. Au moment de leur départ, leurs paramètres vitaux étaient stables », a-t-il affirmé.

Les victimes sont identifiées comme étant Mariame Condé, 16 ans, couturière, et Adama Kamissoko, 33 ans, orpailleur.

Pour l’heure, les circonstances exactes de cette agression restent inconnues.

Ibrahima Camara, depuis Siguiri

