Maroc : clap de fin pour Walid Regragui

La nouvelle était dans l’air depuis plusieurs jours. C’est désormais officiel : Walid Regragui et la Fédération royale marocaine de football ont acté la fin de leur collaboration. L’annonce a été faite ce jeudi. Les deux parties ont signé la résiliation du contrat, tournant ainsi une page majeure du football marocain à quelques mois d’une échéance mondiale.

Tout est désormais entériné entre le technicien marocain et la fédération. Rapidement après la fin de la Coupe d’Afrique des nations 2025, Walid Regragui a choisi de ne pas poursuivre l’aventure, malgré la perspective de diriger les Lions de l’Atlas lors de la prochaine Coupe du Monde de la FIFA 2026 prévue du 11 juin au 19 juillet.

Une décision forte, qui intervient dans un contexte d’attentes élevées autour de la sélection marocaine.

Dans la foulée, Mohamed Ouahbi a été nommé successeur de Walid Regragui au poste de sélectionneur du Maroc.

Un nouveau staff technique qui aura la lourde mission de maintenir le Maroc au sommet du football africain et de confirmer ses ambitions sur la scène mondiale.

Attendue depuis plusieurs semaines, cette séparation marque un tournant stratégique pour le football marocain. À l’approche d’un rendez-vous planétaire, le choix du successeur et la stabilité du groupe seront déterminants.

