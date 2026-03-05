CNT : la Guinée se dote d’une feuille de route stratégique jusqu’en 2040

Réunis en séance solennelle au Conseil National de la Transition (CNT), les conseillers nationaux ont adopté les lois de Plan 2026-2030 et 2026-2040, deux textes stratégiques censés orienter le développement de la Guinée sur plusieurs décennies. Présent à cette session, le Premier ministre Amadou Oury Bah a salué une étape historique, estimant que ces instruments de planification, adossés au programme Simandou 2040, pourraient marquer durablement l’avenir économique et social du pays.

« C’est pratiquement le prochain demi-siècle qui sera marqué par ce que nous allons faire ensemble pour les années à venir », a-t-il déclaré. Selon lui, cette planification dépasse largement le cadre d’une simple gestion administrative pour devenir le socle sur lequel reposera la Guinée de demain.

S’exprimant devant les conseillers nationaux, le Premier ministre a rendu un hommage appuyé au leadership de Mamadi Doumbouya.

« Il a donné une opportunité à la Guinée toute entière de penser à sa construction, de construire le futur à travers un programme dénommé Simandou 2040 », a précisé Amadou Oury Bah. Il a également insisté sur le fait que le projet minier Simandou, longtemps resté à l’état de rêve, est désormais une réalité concrète appelée à servir de moteur à cette ambition nationale.

Au cœur de cette vision se trouve la volonté d’éviter ce que les économistes appellent le « syndrome hollandais », un phénomène qui frappe certains pays riches en ressources naturelles mais incapables de diversifier durablement leur économie.

Sur ce point, le Premier ministre s’est montré particulièrement clair : « L’objectif de ce programme Simandou 2040, c’est d’éviter de commettre les erreurs de privilégier l’économie de rente au détriment d’une économie fortement diversifiée. Les cinq piliers du programme nous permettent de manière équilibrée d’avancer dans tous les secteurs vers un objectif commun : le bien-être, une société réconciliée, et un capital humain particulièrement dense ».

Avec une croissance économique projetée à 10,3 % et la création de 5 millions d’emplois, ce plan vise à sortir durablement la Guinée des cycles d’instabilité qui ont marqué son histoire récente.

À ses yeux, ce plan constitue ainsi un véritable « acte social » en faveur du peuple guinéen.

Enfin, évoquant la phase d’exécution, le Premier ministre Amadou Oury Bah a insisté sur la nécessité d’une rigueur institutionnelle et d’une coordination efficace de l’action gouvernementale, prenant en exemple le modèle de Singapour. Il a martelé que la nouvelle architecture administrative, notamment avec la mise en place de la Delivery Unit, devra fonctionner sans « improvisation » ni « chevauchement de compétences ».

Annonçant qu’il reviendra devant le CNT avant la fin du mois de mars pour prononcer son Discours de Politique générale, le chef du gouvernement a conclu sur une note d’espoir pour la Guinée et pour le continent africain.

« Nous devons faire en sorte que dans quelques années, la Guinée soit vue comme une référence pour dire qu’il n’y a pas de fatalité… que la mauvaise gouvernance n’est pas une fatalité, et que la Guinée en sortira avec l’aide de Dieu »,a-t-il conclu.

Thierno Amadou Diallo