Armée guinéenne : plusieurs hauts responsables nommés

Par LEDJELY.COM

Le président Mamadi Doumbouya, a procédé ce mardi 10 mars 2026 à une nouvelle vague de nominations au sein de la hiérarchie militaire.

À travers un décret lu à la télévision nationale, le chef de l’État a promu et affecté plusieurs officiers supérieurs à des postes stratégiques des forces armées guinéennes.

Selon le décret présidentiel, les nominations se présentent comme suit :

Inspecteur général des forces armées : Général de brigade Séni Camara, matricule 14207 G.

Inspecteur général adjoint des forces armées : Général de brigade Boubacar Barry, matricule 26708 G.

Secrétaire général de l’état-major général des forces armées : Général de brigade Oumar Foula Koulari, matricule 18108 G.

Directeur des opérations, du plan et de l’emploi des forces : Général de brigade Amadou Soumah, matricule 27299 G.

Commandant du bataillon autonome de Boké : Colonel Ibrahima Sadio Diallo, matricule 25277 G.

Commandant du bataillon d’infanterie de Siguiri : Colonel Sandé Touré, matricule 18927 G.

Commandant du bataillon d’infanterie de Koundara : Colonel Lanciné Keïta, matricule 17572 G.

Commandant du bataillon d’infanterie de Beyla : Colonel Isidore Kaliké Camara, matricule 25108 G.

Balla Yombouno

