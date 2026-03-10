Législatives et communales : Elhadj Bouna Keita affiche les ambitions du RGP

Le président du parti Rassemblement pour une Guinée prospère (RGP), Elhadj Bouna Keita, a animé une conférence de presse ce mardi 10 mars 2026 pour se prononcer sur la situation socio-politique du pays et les prochaines échéances électorales.

Au cours de cette rencontre avec les médias, l’homme politique a annoncé la participation officielle de son parti aux prochaines élections législatives et communales, tout en réaffirmant son engagement en faveur du développement de la Guinée.

Face aux journalistes, le leader du RGP s’est montré déterminé quant aux ambitions électorales de sa formation politique.

« Nous irons à toutes les élections, même les élections locales le RGP est là pour compter dans la conquête du pouvoir, pas seulement pour la présidentielle. L’élection présidentielle est finie, c’est le passé. Le présent, c’est les élections qui viennent, et le RGP est prêt à les affronter et à être en tête. Je dois être majoritaire dans tout ce que je vise. Je ne suis pas venu pour m’amuser, je suis venu pour conquérir le pouvoir mais je veux l’obtenir par le dialogue, dans la paix et l’amitié, pas en vous poussant à vous battre entre vous. Il faut que le savoir-vivre s’installe en Guinée, que les Guinéens se regardent comme des frères… Elhadj Bouna serait toujours candidat aux élections du pays. », a-t-il fait savoir.

Dans la même dynamique, Elhadj Bouna Keita a expliqué que son engagement politique s’inscrit également dans une volonté de donner une place importante à la jeunesse guinéenne dans la gestion du pays.

« Depuis 1993, j’ai commencé à être candidat. Cette candidature n’était pas pour ma personne, mais pour vous, les nouvelles générations montantes. À l’époque, la loi fondamentale disait que, tant que tu n’as pas 40 ans, tu n’es pas autorisé à être candidat à l’élection présidentielle. Donc, en ce moment, je suis venu à contre-courant de la loi, et on m’a recalé, parce qu’il n’y avait pas de candidature indépendante. Malgré tout, un de mes objectifs a été atteint, parce qu’aujourd’hui, le monde entier est dirigé par vous, les jeunes », a-t-il affirmé.

Aminata Camara