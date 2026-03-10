Kankan : un caporal poursuivi pour vol devant le tribunal correctionnel

Les audiences se poursuivent au tribunal correctionnel de Kankan. Ce lundi, c’est un homme en uniforme qui a comparu devant les juges pour des faits de vol. Le caporal Sanoussy Fofana est accusé d’avoir dérobé une importante somme d’argent appartenant à un autre militaire en service au GFIR.

À la barre, le prévenu a reconnu avoir pris l’argent. Le montant en cause s’élève à 195 millions de francs guinéens. Sans détour, il a expliqué les circonstances dans lesquelles les faits se seraient produits.

« J’ai pris l’argent de mon ami, qu’il avait gagné dans une loterie, dans la chambre que nous partageons. Il travaille au GFIR. C’étaient des billets en dollars et en euros. Ce jour-là, je suis allé boire de l’alcool avec des amis et j’ai fini par perdre connaissance. Quelqu’un a ensuite pris l’argent qui se trouvait dans la sacoche. Quand je me suis réveillé, je n’ai plus vu le sac », a déclaré le caporal devant les juges.

Revenant sur les éléments clés de cette affaire, le procureur de la République près le tribunal de première instance de Kankan, Fodé Bintou Keita, a précisé que l’audience du 9 mars 2026 a permis de confirmer les accusations portées contre le militaire.

« Lorsqu’il a été interpellé au cours de l’enquête préliminaire menée par la brigade de recherches, le caporal Sanoussy Fofana a reconnu sans ambiguïté les faits de vol qui lui étaient reprochés. Lorsque le dossier a été déféré au parquet d’instance, il a également confirmé ces faits dans un procès-verbal d’interrogatoire en cas de flagrant délit. Face à ces éléments, le parquet a décidé de placer le caporal sous mandat de dépôt », a expliqué le procureur.

Selon le procureur près le tribunal de première instance de Kankan, quatre personnes avaient initialement été citées dans cette affaire. Mais au terme des premières investigations, seules deux d’entre elles, notamment Sanoussy Fofana et Aboubacar Camara, ont finalement été poursuivies pour vol et recel.

Les deux autres individus avaient simplement été invités dans un maquis pour consommer de l’alcool. Faute d’éléments prouvant leur implication dans le vol, ils ont été remis en liberté.

« Conformément à notre principe de ne pas envoyer quelqu’un en détention sans éléments sérieux contre lui, ces deux personnes ont été entendues puis confiées à leurs familles », a précisé le procureur.

Le tribunal a toutefois décidé de renvoyer l’affaire au 10 avril 2026, notamment pour permettre la comparution de la partie civile. Cette dernière a déjà adressé une lettre de désistement, annonçant renoncer à ses intérêts civils dans ce dossier.

La décision finale du tribunal est donc attendue lors de la prochaine audience.

Michel Yaradouno