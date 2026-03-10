ledjely
Accueil » Législatives et communales : la DGE ouvre le dépôt des candidatures 
ActualitésPolitique

Législatives et communales : la DGE ouvre le dépôt des candidatures 

Par LEDJELY.COM

Dans le cadre de l’organisation des élections législatives et communales prévues le 24 mai prochain, les choses se précisent et s’accélèrent. Après la publication des dépenses et cautions liées à ces élections, la Direction Générale des Elections (DGE) tient à informer les partis politiques, les listes de candidats indépendants et les candidats uniques que le dépôt des dossiers de candidature aux élections législatives et communales du 24 mai 2026 est ouvert du 20 mars au 29 mars 2026, de 9h à 18h.

Selon la DGE, les candidatures pour le scrutin législatif de liste nationale à la représentation proportionnelle sont déposées au siège de la DGE, sise à Cameroun, dans la commune de Dixinn, à Conakry.

Quant au scrutin législatif majoritaire uninominal ou plurinominal, les dossiers sont reçus auprès des directions communales des élections à Conakry et des directions préfectorales des élections dans les préfectures.

S’agissant du scrutin majoritaire uninominal pour les Guinéens établis à l’étranger, les candidatures peuvent être déposées via une plateforme ou au siège de la Direction générale des élections, sise à Cameroun, commune de Dixinn, Conakry.

Pour le scrutin communal de liste à la représentation proportionnelle, les dossiers sont déposés auprès des chefs services des élections des communes, communes rurales et communes situées au chef-lieu de préfecture.

À cet effet, la DGE invite les candidats et leurs mandataires à veiller à la complétude des pièces et au respect strict des délais.

Balla Yombouno

Ledjely.com est un site internet d’informations générales et d’analyses sur la Guinée, l’Afrique et le monde. S’appuyant sur le dynamisme de sa jeune équipe, il propose à ses lecteurs des informations et des analyses fraîches, diverses et variées. Outre sa pro-activité, Ledjely.com entend bâtir sa réputation sur son indépendance et son impartialité.

Articles Similaires

Législatives : 147 députés pour les prochaines élections, voici le détail par circonscription

LEDJELY.COM

Madagascar : le président Michael Randrianirina dissout le gouvernement

LEDJELY.COM

Matoto : un jeune homme interpellé après le meurtre de sa marâtre

LEDJELY.COM

Législatives et communales: la DGE fixe les cautions et plafonne les dépenses de campagne

LEDJELY.COM

Législatives et communales : quelles cautions pour les candidats ? Réponse imminente de la DGE

LEDJELY.COM

Enlevées à Dinguiraye : la mère et la sœur de Tibou Kamara réapparaissent

LEDJELY.COM
Chargement....