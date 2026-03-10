Législatives et communales : la DGE ouvre le dépôt des candidatures 

Dans le cadre de l’organisation des élections législatives et communales prévues le 24 mai prochain, les choses se précisent et s’accélèrent. Après la publication des dépenses et cautions liées à ces élections, la Direction Générale des Elections (DGE) tient à informer les partis politiques, les listes de candidats indépendants et les candidats uniques que le dépôt des dossiers de candidature aux élections législatives et communales du 24 mai 2026 est ouvert du 20 mars au 29 mars 2026, de 9h à 18h.

Selon la DGE, les candidatures pour le scrutin législatif de liste nationale à la représentation proportionnelle sont déposées au siège de la DGE, sise à Cameroun, dans la commune de Dixinn, à Conakry.

Quant au scrutin législatif majoritaire uninominal ou plurinominal, les dossiers sont reçus auprès des directions communales des élections à Conakry et des directions préfectorales des élections dans les préfectures.

S’agissant du scrutin majoritaire uninominal pour les Guinéens établis à l’étranger, les candidatures peuvent être déposées via une plateforme ou au siège de la Direction générale des élections, sise à Cameroun, commune de Dixinn, Conakry.

Pour le scrutin communal de liste à la représentation proportionnelle, les dossiers sont déposés auprès des chefs services des élections des communes, communes rurales et communes situées au chef-lieu de préfecture.

À cet effet, la DGE invite les candidats et leurs mandataires à veiller à la complétude des pièces et au respect strict des délais.

