Conakry : L’ABLOGUI lance la 4ᵉ édition du concours « Filme la Guinéenne qui t’inspire ! »

Ce jeudi 12 mars 2026, l’Association des Blogueurs de Guinée (ABLOGUI) a officiellement lancé à son siège à Conakry la 4ᵉ édition du concours national « Filme la Guinéenne qui t’inspire ! ». Cette initiative invite la jeunesse guinéenne à raconter, à travers de courtes vidéos, les parcours de femmes qui œuvrent pour les droits et l’égalité dans le pays. Une initiative soutenue par l’ambassade de France en Guinée et en Sierra Leone.

« Depuis sa création, ‘Filme la Guinéenne qui t’inspire !’ a pour ambition de donner de la visibilité aux femmes qui, souvent, même dans l’ombre, contribuent à transformer notre société. Et au fil des trois premières éditions, nous avons reçu plusieurs candidatures de jeunes guinéens… Pour la quatrième édition, nous avons voulu faire différemment… Nous voulons aller au-delà du portrait. Nous voulons voir des femmes qui réalisent des actions. En plus de réaliser des actions, ces actions doivent être des actions qui ont favorisé l’accès à la justice pour les femmes guinéennes », a expliqué Baro Condé, président de l’association.

Cette année, le concours se déroule sous le thème « Elles agissent pour toutes. Droits. Justice. Action », en écho à la Journée internationale des droits des femmes célébrée le 8 mars dernier. L’objectif : valoriser les femmes qui transforment concrètement leur environnement et renforcer la sensibilisation du public aux questions de justice et de droits pour toutes.

En Guinée, les femmes et les filles font face à des défis majeurs, allant des violences basées sur le genre aux discriminations sociales et économiques, sans oublier les mariages précoces. Dans ce contexte, le concours apparaît comme un outil innovant pour mettre en lumière celles qui agissent et inspirent le changement.

Le concours 2026 s’adresse aux jeunes de 15 à 29 ans. Chaque participant doit produire une vidéo de trois minutes maximum racontant l’histoire d’une femme inspirante et montrant l’impact concret de son action dans sa communauté. Les candidatures sont ouvertes du 12 mars au 12 avril 2026 via le formulaire en ligne sur les plateformes de l’ABLOGUI.

« Nous invitons les participants à réaliser des vidéos qui documentent concrètement comment les femmes guinéennes accèdent à la justice, comment elles surmontent les barrières sociales ou juridiques, et comment leurs actions contribuent à protéger les femmes et les filles… Le concours devient ainsi un espace de création, mais aussi un outil de sensibilisation et de plaidoyer », a ajouté Baro Condé.

Selon le secrétaire général Mamadou Hady Baldé, quatre prix seront décernés lors de la cérémonie finale :

Prix Impact et Justice : pour une vidéo illustrant une action concrète en faveur des droits des femmes et filles ;

Prix Leadership communautaire : pour une femme mobilisant sa communauté ;

Prix spécial jeunesse : pour un jeune de moins de 25 ans valorisant l’initiative d’une jeunesse engagée ;

Prix du Grand Public : pour la vidéo la plus populaire sur les réseaux sociaux.

Les lauréats recevront un trophée et du matériel audiovisuel, tandis que les 20 candidats présélectionnés bénéficieront d’une formation intensive sur le storytelling, la production audiovisuelle et la narration de l’impact social, afin de renforcer durablement leurs compétences. Les lauréats recevront un trophée ainsi que du matériel audiovisuel (caméra ou smartphone, micro-cravate, trépied, carte mémoire).

Avec cette édition, l’ABLOGUI confirme son engagement : donner la parole à la jeunesse et mettre en lumière les femmes guinéennes qui, discrètement mais efficacement, œuvrent pour une société plus juste et équitable.

Siby