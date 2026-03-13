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Ramadan et Carême chrétien : AGL et AFA unissent leurs forces pour soutenir la Fondation Sayon Camara

Par LEDJELY.COM

En ce mois de pénitence et de partage, le groupe AGL (Africa Global Logistics) a renforcé son engagement social en procédant à une généreuse remise de vivres à la Fondation « Sayon Camara, Mères et Enfants ». Cette initiative, menée en partenariat avec l’ONG Aide à la Famille Africaine (AFA), a pour objectif de soutenir les familles démunies et les personnes à mobilité réduite pendant ce mois de Ramadan et du Carême chrétien. 

Ce don est composé de 20 sacs de riz, 20 sacs de sucre et 20 bidons d’huile, des produits essentiels pour la rupture du jeûne.

Pour le Secrétaire Général du groupe AGL en Guinée, Mohamed Lamine Sylla, ce geste s’inscrit naturellement dans la politique de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) du groupe. Présent lors de la remise, il a souligné l’importance d’accompagner les couches vulnérables, en particulier les femmes et les enfants.

« C’est avec un grand honneur que nous accompagnons la fondation de Mme Sayon Camara. Au-delà de sa stature d’artiste internationale, elle s’inscrit dans l’humain. Nous nous tenons à ses côtés pour les sujets qui touchent l’humanité, car nous devons nous engager tous ensemble pour aider ceux qui n’ont pas la possibilité d’avoir ces denrées alimentaires », a-t-il déclaré.

La Fondation Sayon Camara, portée par la célèbre artiste guinéenne, lutte contre la précarité depuis trois ans. Pour Djibril Abdallah Diallo, Directeur Général Adjoint de la fondation, la réactivité du groupe AGL est un signe fort de patriotisme.

« Les populations démunies attendent chaque année cette annonce avec impatience. Aujourd’hui, le groupe AGL a rejoint le bateau avec un soutien de taille. C’est un geste humain et patriotique, car il faut aimer son pays pour aider ses concitoyens vulnérables », a-t-il affirmé avec gratitude, espérant que d’autres entreprises suivront cet exemple.

Cette opération a été rendue possible grâce à l’expertise de l’ONG Aide à la Famille Africaine (AFA), dirigée par le Dr Mamadi Kankou Camara. L’organisation a initié ce projet de solidarité dès l’approche du mois saint et l’a soumis à AGL.

« AGL est une entité qui investit énormément dans le social. À travers ce projet que nous avons soumis, l’objectif est d’appuyer les mosquées, les orphelinats et les fondations. Cette remise officielle de vivres secs à la Fondation Sayon Camara en est une étape clé », a précisé le président de l’ONG AFA.

En cette période de partage, cette synergie entre secteur privé, ONG et fondations caritatives illustre une volonté commune : ne laisser personne de côté face aux défis de la précarité en Guinée.

Thierno Amadou Diallo

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