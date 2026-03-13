Tensions aux frontières : la CEDEAO appelle la Guinée, le Liberia et la Sierra Leone à la retenue

La montée des tensions le long des frontières entre la Guinée, le Liberia et la Sierra Leone suscite l’inquiétude de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). L’organisation sous-régionale appelle les États concernés à la retenue et au dialogue, tout en annonçant le déploiement d’une mission technique chargée d’évaluer la situation et de favoriser un règlement pacifique des différends dans le bassin du fleuve Mano.

Dans une déclaration rendue publique le 12 mars 2026 à Abuja, l’organisation sous-régionale dit suivre avec une grande préoccupation l’évolution de la situation le long des frontières entre la République de Guinée, la République du Liberia et la République de Sierra Leone.

Selon la Commission de la CEDEAO, une mission technique est déjà en cours de déploiement pour évaluer la situation sur le terrain et mesurer l’ampleur des tensions, notamment dans la zone frontalière de Yenga, souvent au cœur des différends entre Conakry et Freetown.

«En réponse à ces développements, la Commission de la CEDEAO déploie une mission d’évaluation technique afin d’évaluer la situation entre la Guinée et la Sierra Leone dans la zone frontalière de Yenga. Les récents développements le long de la frontière de Lofa entre la Guinée et le Liberia, qui ajoutent une nouvelle complexité aux sensibilités territoriales existantes dans le bassin du fleuve Mano, ont contraint la Commission à élargir le mandat géographique de la mission technique et à entreprendre des démarches diplomatiques supplémentaires afin de garantir une évaluation complète de toutes les zones de friction actuelles et potentielles », a déclaré la commission.

Dans ce contexte jugé délicat, l’organisation ouest-africaine invite les États concernés à éviter toute action susceptible d’envenimer la situation et à privilégier les mécanismes diplomatiques pour régler leurs différends.

«La CEDEAO exhorte tous les États membres concernés à faire preuve d’une retenue maximale, à apaiser immédiatement les tensions, à respecter les frontières internationalement reconnues, à s’abstenir de toute action unilatérale susceptible de nuire aux relations bilatérales ou à la sécurité régionale, et à privilégier le recours aux voies diplomatiques facilitées par la CEDEAO pour le règlement pacifique des différends », soutient la commission.

La Commission rappelle enfin son engagement à accompagner les autorités nationales afin de préserver la stabilité dans cette zone stratégique de l’Afrique de l’Ouest. Elle se dit déterminée à promouvoir le respect mutuel, la coopération et une paix durable dans le bassin du fleuve Mano, dans l’intérêt des peuples de la région.

Ledjely.com