Syli national : Ilaix Moriba Kourouma, Gnagna Barry…convoqués (liste)

La sélection guinéenne s’apprête à retrouver les terrains. À l’occasion de la prochaine fenêtre internationale de la FIFA, le Syli national disputera deux matches amicaux face au Togo et au Bénin, les 27 mars à Rabat et 31 mars 2026 à Casablanca, au Maroc.

Pour ces deux rendez-vous, le sélectionneur du Syli National, Paulo Duarte, a convoqué un groupe de 25 joueurs mêlant cadres habituels et jeunes talents évoluant en Europe, en Afrique et en Asie. L’objectif pour le technicien portugais est de peaufiner les automatismes de l’équipe et d’évaluer certaines options avant les prochaines échéances internationales.

Parmi les noms attendus figure l’attaquant vedette Serhou Guirassy, actuellement en grande forme avec Borussia Dortmund. Le milieu Ilaix Moriba, qui évolue au Celta Vigo, ainsi que plusieurs cadres de la sélection complètent également la liste. D’autres joueurs du championnat locale comme Gnagna Barry du Horoya Ac et Ousmane Camara gardien du Loubha FC complètent la liste.

Le regroupement de l’équipe nationale est prévu le dimanche 22 mars 2026 à Rabat, où les joueurs entameront leur préparation avant d’affronter successivement les Éperviers du Togo et les Guépards du Bénin.

Liste des 25 joueurs convoqués

Gardiens

Soumaïla Sylla (Reims / France)

Ousmane Camara (Loubha FC / Guinée)

Mohamed Camara (Ashanti Kotoko / Ghana)

Défenseurs

Mohamed Soumah (Sirius / Suède)

Sékou Sylla (Deen Hagg / Pays-Bas)

Ibrahima Brèze Fofana (Hammarby / Suède)

Issiaga Sylla (Asteras / Grèce)

Mory Konté (Mechelen / Belgique)

Ibrahim Diakité (Cercle Bruges / Belgique)

Saïdou Sow (Clermont Foot / France)

Mansour Camara (Al-Kholood / Arabie Saoudite)

Milieux

Jocelyn Janneh (SC Bastia / France)

Mohamed Kaba (FC Nantes / France)

Sékou Bangoura (Columbus Crew / États-Unis)

Morlaye Sylla (Damac FC / Arabie Saoudite)

Seydouba Cissé (Leganés / Espagne)

Ilaix Moriba Kourouma (Celta Vigo / Espagne)

Attaquants

Yadaly Diaby (Grenoble / France)

Ousmane Camara (GZ Power / Chine)

Aliou Badara Baldé (Saint-Gall / Suisse)

Mohamed Touré (Viktoria Plzeň / République tchèque)

Abdoulaye Camara (Vejle / Danemark)

Lamine Diaby Fadiga (Raków / Pologne)

Serhou Guirassy (Borussia Dortmund / Allemagne)

Yacouba Gnagna Barry (Horoya AC / Guinée)