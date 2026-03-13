BCRG : Dr Karamo Kaba reconduit malgré la crise de liquidités

À travers une série de décrets rendus publics ce vendredi 13 mars 2026, le président de la République, Mamadi Doumbouya, a renouvelé sa confiance aux cadres de la Banque Centrale de la République de Guinée, en dépit de la crise du cash que traverse le pays depuis plusieurs semaines.

Parmi les décisions majeures figure la reconduction de Dr Karamo Kaba au poste de gouverneur de l’institution monétaire. Une décision qui intervient alors que le pays traverse depuis plusieurs semaines une pénurie persistante de liquidités dans plusieurs banques et points de retrait, une situation qui alimente de nombreuses critiques au sein de l’opinion et chez certains acteurs économiques.

Chargé de conduire la politique monétaire et de superviser la régulation du système bancaire et financier national, le gouverneur devra désormais faire face à une attente forte : rétablir la confiance et répondre aux difficultés d’accès au cash signalées dans plusieurs villes du pays.

Dans la même série de décrets, le chef de l’État a également reconduit les deux vice-gouverneurs : Mohamed Lamine Conté premier vice-gouverneur de la BCRG et Almamy 2 Sylla deuxième vice-gouverneur.

Si ces nominations visent officiellement à consolider la gouvernance de l’institution monétaire, la reconduction du gouverneur intervient dans un contexte délicat marqué par des interrogations croissantes sur la gestion de la liquidité dans le système bancaire guinéen. Pour de nombreux observateurs, le défi majeur reste désormais de rétablir la disponibilité du cash et de rassurer les usagers confrontés à des difficultés récurrentes pour accéder à leurs fonds.

Balla Yombouno