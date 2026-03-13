Tensions Guinée-Libéria : Monrovia annonce l’envoi d’une délégation à Conakry pour désamorcer la crise

Face aux tensions enregistrées ces derniers jours à la frontière entre la Guinée et le Libéria, les autorités libériennes se veulent rassurantes. Dans un communiqué rendu public jeudi 12 mars 2026 à Monrovia, le gouvernement du Libéria affirme privilégier la voie diplomatique afin d’aboutir à une résolution pacifique du différend frontalier.

Selon le ministère libérien de l’Information, des efforts diplomatiques sont actuellement en cours, aussi bien dans un cadre bilatéral entre Conakry et Monrovia que dans un cadre multilatéral impliquant l’Union du fleuve Mano et la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).

Dans cette dynamique, Monrovia annonce l’envoi imminent d’une délégation de haut niveau en Guinée. Cette mission, attendue dans les prochaines 24 heures, aura pour objectif d’engager des discussions directes avec les autorités guinéennes afin de poursuivre le dialogue entamé récemment à la frontière entre les deux pays, lors d’une rencontre impliquant une délégation interministérielle.

Dans son communiqué, le gouvernement libérien appelle également les populations, en particulier celles vivant dans les zones frontalières, à faire preuve de calme et de responsabilité. Il les exhorte à coopérer avec les forces de sécurité conjointes déployées notamment à Foya, dans le comté de Lofa, afin d’éviter toute escalade.

Le communiqué fait aussi état d’un incident survenu le mercredi 11 mars à la frontière, marqué par des tirs ayant blessé un citoyen libérien. Selon les autorités, la victime est actuellement dans un état stable et reçoit les soins nécessaires. Une enquête conjointe est en cours afin d’établir les circonstances exactes de cet incident.

Tout en réaffirmant sa volonté de privilégier le dialogue et la diplomatie pour régler ce différend, le gouvernement libérien met également en garde contre la propagation de fausses informations susceptibles d’aggraver les tensions et de compromettre la paix et la sécurité nationale.

Siby