Crise frontalière : « aucune portion de terrain ne sera cédée à qui que ce soit »

Alors que les tensions frontalières avec la Sierra Leone et le Libéria alimentent les inquiétudes, les autorités guinéennes affichent une double posture : fermeté militaire et ouverture diplomatique. L’armée affirme disposer de preuves attestant d’une violation du territoire national, tandis que Conakry annonce un sommet de la Mano River Union pour tenter de désamorcer la crise.

Le chef d’état-major général des armées, le général de corps d’armées Ibrahima Sory Bangoura, a révélé que les forces armées travaillent étroitement avec le ministère des Affaires étrangères afin de documenter les incidents signalés aux frontières.

« Nous sommes avec le ministère des affaires étrangères sur instruction du commandant en chef des forces armées. Il nous a instruits à mettre à la disposition du ministère des affaires étrangères toutes les données techniques qui prouvent à suffisance que le territoire guinéen a été offensé. Et ça, c’est par la connaissance du terrain, par tout ce que nous possédons, par tout ce que nos militaires ont subi sur le terrain, ainsi que la configuration géographique de notre pays », a indiqué le chef d’état-major des armées.

Dans le même temps, la diplomatie guinéenne s’active pour éviter une escalade. Le ministre des Affaires étrangères, Dr Morissanda Kouyaté, a fait savoir que le président Mamadi Doumbouya s’est entretenu par téléphone avec ses homologues du Libéria et de la Sierra Leone afin de privilégier le dialogue.

« Nous avons évité le pire, parce qu’il y a eu quelques provocations de la part de ces pays frères. Mais le président de la République, le chef de l’État, Mamadi Doumbouya, a joué sur les deux pans. Un, il a dit que la Guinée ne laissera pas une seule parcelle de son territoire être occupée par qui que ce soit. Et deuxièmement, il a dit qu’il était prêt, si cela est partagé par l’autre partie, à discuter avec ses frères, dans le cadre du panafricanisme », a rappelé le chef de la diplomatie guinéenne.

Pour tenter de trouver une solution durable, les chefs d’État de la sous-région devraient se retrouver prochainement à Conakry dans le cadre d’un sommet de la Mano River Union, organisation qui regroupe la Guinée, la Sierra Leone, le Libéria et la Côte d’Ivoire.

« A la suite de ces conversations, nous avons eu la chance de voir que ses chefs d’État, en frères, ont proposé de venir ici, en Guinée, pour qu’on puisse s’asseoir autour d’une table. C’est le sommet de la Mano River Union, l’union du fleuve Mano. C’est une organisation sous-régionale qui regroupe la Guinée, la Côte d’Ivoire, la Sierra Leone et le Libéria. Et la Guinée est actuellement présidente de cette union. C’est le président de la République de Guinée qui convoque cette réunion du fleuve Mano, ici à Conakry, pour qu’on puisse aplanir tous ces différends autour d’une table, mais dans le cadre de la Mano River Union », a déclaré Morissanda Kouyaté.

Sur le terrain, les forces armées guinéennes assurent rester pleinement mobilisées pour préserver l’intégrité territoriale du pays. Le chef d’état-major appelle toutefois la population au calme et à la confiance envers l’armée.

« Je voudrais tout d’abord préciser que l’armée ne va jamais faillir à sa mission de défense de l’intégrité du territoire. On fait la courtoisie, mais cela n’empêche qu’on fasse notre mission de défense. Donc je voudrais rassurer la population guinéenne d’abord d’être calme, de ne pas aller à l’affront, de laisser l’armée faire son travail et d’avoir confiance en son armée. Aujourd’hui, il faut qu’elle soit sûre qu’aucune portion de terrain ne sera cédée à qui que ce soit », a souligné le général Ibrahima Sory Bangoura.

N’Famoussa Siby