ledjely
Accueil » Diplomatie guinéenne : après les ambassadeurs, 48 cadres rappelés des ambassades
ActualitésDiplomatieGuinéePolitique

Diplomatie guinéenne : après les ambassadeurs, 48 cadres rappelés des ambassades

Par LEDJELY.COM

Suite au rappel de plusieurs ambassadeurs, il y a quelques jours, le ministère des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et des Guinéens établis à l’étranger a procédé au rappel de 48 diplomates en poste dans plusieurs ambassades, consulats et missions permanentes de la Guinée à travers le monde.

Dans un arrêté rendu public ce samedi 14 mars 2026, le ministre des Affaires étrangères a décidé de rappeler au pays plusieurs cadres occupant des fonctions au sein de représentations diplomatiques guinéennes à l’étranger.

Cette mesure concerne des diplomates en poste dans plusieurs capitales et institutions internationales, notamment en Chine, en France, au Maroc, en Italie, au Sénégal, en Égypte, en Turquie, en Angola ou encore auprès des Nations Unies.

Selon le texte, cette décision est prise conformément aux dispositions légales encadrant l’administration publique ainsi qu’aux récents décrets relatifs à l’organisation et au fonctionnement du gouvernement.

Les 48 cadres diplomatiques rappelés

  1. Aly CAMARA – Ministre conseiller à l’ambassade de Guinée en Guinée-Bissau
  2. Kangnè BARRY – Premier conseiller chargé des affaires socio-culturelles à l’ambassade de Guinée en Guinée-Bissau
  3. N’Bemba TOURE – Consul à l’ambassade de Guinée en Chine
  4. Soriba CAMARA – Consul général de Guinée au Maroc
  5. Abou SAKHO – Premier secrétaire chargé des affaires financières et consulaires à la mission permanente de Guinée auprès de l’ONU
  6. Boubacar DIALLO – Premier secrétaire chargé des affaires financières et consulaires à l’ambassade de Guinée en Inde
  7. Djibril Tamsir CAMARA – Premier conseiller chargé des affaires économiques à l’ambassade de Guinée au Sénégal
  8. Nanténin KANTE – Premier conseiller chargé des affaires culturelles et sociales à l’ambassade de Guinée au Maroc
  9. Abdoulaye TRAORE – Premier conseiller chargé d’affaires a.i à l’ambassade de Guinée en Italie et auprès des organisations internationales
  10. Mohamed KOUROUMA – Vice-consul au consulat général de Guinée à Dakhla (Maroc)
  11. N’Fan Ousmane CAMARA – Premier secrétaire chargé des affaires financières et consulaires au consulat général de Guinée à Djeddah (Arabie Saoudite)
  12. Safiatou SOUARE – Premier secrétaire chargée des affaires socio-culturelles à l’ambassade de Guinée en Égypte
  13. Abdoul Aziz DIALLO – Premier conseiller chargé des questions économiques à l’ambassade de Guinée au Ghana
  14. Mohamed CISSE – Premier conseiller chargé des affaires politiques à l’ambassade de Guinée en Algérie
  15. Macky GUISSE – Deuxième secrétaire au consulat général de Guinée en Tunisie
  16. Laye Daouda KONATE – Premier secrétaire chargé des affaires financières et consulaires à l’ambassade de Guinée en Turquie
  17. Aboubacar CISSE – Deuxième secrétaire à l’ambassade de Guinée en France
  18. Mamoudou OULARE – Chargé du protocole à l’ambassade de Guinée au Mali
  19. Kalil KABA – Consul à l’ambassade de Guinée en Guinée-Bissau
  20. Aboubacar Djénaba DRAME – Premier secrétaire à l’ambassade de Guinée en Guinée-Bissau
  21. Mamadouba SOUMAH – Deuxième secrétaire à l’ambassade de Guinée en France
  22. Mamadou Saliou DIALLO – Ministre conseiller à la mission permanente de Guinée à l’ONU (New York)
  23. Mathieu LOUA – Conseiller à l’ambassade de Guinée en Espagne
  24. Marie OLEMOU – Attachée administrative à l’ambassade de Guinée en Angola
  25. Mory KOUROUMA – Attaché culturel à l’ambassade de Guinée à Cuba
  26. Aminata FALL – Deuxième secrétaire à l’ambassade de Guinée à Cuba
  27. Morgane CAMARA – Premier conseiller à l’ambassade de Guinée au Nigeria
  28. Namory MAGASSOUBA – Premier secrétaire chargé des affaires consulaires à l’ambassade de Guinée au Mali
  29. Mafoudia FOFANA – Deuxième secrétaire à l’ambassade de Guinée au Mali
  30. Sidikiba DIANE – Premier conseiller chargé des affaires économiques à l’ambassade de Guinée en Chine
  31. Moustapha CONDE – Deuxième secrétaire à l’ambassade de Guinée en Chine
  32. Sékou Laye DIOUBATE – Attaché protocole à l’ambassade de Guinée en Chine
  33. Safiatou SOW – Attachée administrative à l’ambassade de Guinée en Chine
  34. Ibrahim Sénkoun KABA – Premier secrétaire à l’ambassade de Guinée en Chine
  35. Mami Hana TOURE – Attachée administrative à l’ambassade de Guinée en Gambie
  36. Aboubacar Sidiki CISSE – Deuxième secrétaire à l’ambassade de Guinée en Guinée-Bissau
  37. Moussa Aïssata KOUROUMA – Attaché protocole à l’ambassade de Guinée au Qatar
  38. Kadiatou Samy SAM – Deuxième secrétaire à l’ambassade de Guinée en Sierra Leone
  39. Saikou Yaya BALDE – Premier secrétaire chargé des questions économiques à l’ambassade de Guinée en Suisse et à l’ONU Genève
  40. Karamo KEITA – Premier secrétaire chargé des affaires économiques à l’ambassade de Guinée en RDC
  41. Alhassane CISSE – Premier secrétaire chargé de l’interprétation et de la traduction à l’ambassade de Guinée au Koweït
  42. Seydouba N’DIAYE – Deuxième secrétaire à l’ambassade de Guinée en Angola
  43. Mamady KABA – Attaché consulaire à l’ambassade de Guinée en Angola
  44. Ibrahima Sory BARRY – Premier secrétaire à l’ambassade de Guinée en Égypte
  45. Fanta SOW – Deuxième conseiller chargée de la communication à l’ambassade de Guinée en Éthiopie et auprès de l’Union africaine
  46. Yariétou YANSANE – Deuxième secrétaire à l’ambassade de Guinée en Espagne
  47. Habibatou TOURE – Attachée administrative à l’ambassade de Guinée en Russie
  48. Tamba TOLNO – Premier secrétaire à l’ambassade de Guinée en Italie et auprès des organisations internationales.
Ledjely.com est un site internet d’informations générales et d’analyses sur la Guinée, l’Afrique et le monde. S’appuyant sur le dynamisme de sa jeune équipe, il propose à ses lecteurs des informations et des analyses fraîches, diverses et variées. Outre sa pro-activité, Ledjely.com entend bâtir sa réputation sur son indépendance et son impartialité.

Articles Similaires

Justice : Le CNT adopte une nouvelle loi organique sur le statut des magistrats

LEDJELY.COM

Economie : Standard & Poor’s (S&P) relève la perspective de la République de Guinée à « Positive » et confirme la notation souveraine à « B+ »

LEDJELY.COM

Siguiri : scènes de liesse après l’interdiction des machines Poclain dans l’orpaillage artisanal

LEDJELY.COM

Orpaillage en Guinée : les machines Poclain désormais interdites sur les sites artisanaux

LEDJELY.COM

BCRG : Dr Karamo Kaba reconduit malgré la crise de liquidités

LEDJELY.COM

Syli national : Ilaix Moriba Kourouma, Gnagna Barry…convoqués (liste)

LEDJELY.COM
Chargement....