Diplomatie guinéenne : après les ambassadeurs, 48 cadres rappelés des ambassades

Suite au rappel de plusieurs ambassadeurs, il y a quelques jours, le ministère des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et des Guinéens établis à l’étranger a procédé au rappel de 48 diplomates en poste dans plusieurs ambassades, consulats et missions permanentes de la Guinée à travers le monde.

Dans un arrêté rendu public ce samedi 14 mars 2026, le ministre des Affaires étrangères a décidé de rappeler au pays plusieurs cadres occupant des fonctions au sein de représentations diplomatiques guinéennes à l’étranger.

Cette mesure concerne des diplomates en poste dans plusieurs capitales et institutions internationales, notamment en Chine, en France, au Maroc, en Italie, au Sénégal, en Égypte, en Turquie, en Angola ou encore auprès des Nations Unies.

Selon le texte, cette décision est prise conformément aux dispositions légales encadrant l’administration publique ainsi qu’aux récents décrets relatifs à l’organisation et au fonctionnement du gouvernement.

Les 48 cadres diplomatiques rappelés