Diplomatie guinéenne : après les ambassadeurs, 48 cadres rappelés des ambassades

Suite au rappel de plusieurs ambassadeurs, il y a quelques jours, le ministère des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et des Guinéens établis à l’étranger a procédé au rappel de 48 diplomates en poste dans plusieurs ambassades, consulats et missions permanentes de la Guinée à travers le monde.
Dans un arrêté rendu public ce samedi 14 mars 2026, le ministre des Affaires étrangères a décidé de rappeler au pays plusieurs cadres occupant des fonctions au sein de représentations diplomatiques guinéennes à l’étranger.
Cette mesure concerne des diplomates en poste dans plusieurs capitales et institutions internationales, notamment en Chine, en France, au Maroc, en Italie, au Sénégal, en Égypte, en Turquie, en Angola ou encore auprès des Nations Unies.
Selon le texte, cette décision est prise conformément aux dispositions légales encadrant l’administration publique ainsi qu’aux récents décrets relatifs à l’organisation et au fonctionnement du gouvernement.
Les 48 cadres diplomatiques rappelés
- Aly CAMARA – Ministre conseiller à l’ambassade de Guinée en Guinée-Bissau
- Kangnè BARRY – Premier conseiller chargé des affaires socio-culturelles à l’ambassade de Guinée en Guinée-Bissau
- N’Bemba TOURE – Consul à l’ambassade de Guinée en Chine
- Soriba CAMARA – Consul général de Guinée au Maroc
- Abou SAKHO – Premier secrétaire chargé des affaires financières et consulaires à la mission permanente de Guinée auprès de l’ONU
- Boubacar DIALLO – Premier secrétaire chargé des affaires financières et consulaires à l’ambassade de Guinée en Inde
- Djibril Tamsir CAMARA – Premier conseiller chargé des affaires économiques à l’ambassade de Guinée au Sénégal
- Nanténin KANTE – Premier conseiller chargé des affaires culturelles et sociales à l’ambassade de Guinée au Maroc
- Abdoulaye TRAORE – Premier conseiller chargé d’affaires a.i à l’ambassade de Guinée en Italie et auprès des organisations internationales
- Mohamed KOUROUMA – Vice-consul au consulat général de Guinée à Dakhla (Maroc)
- N’Fan Ousmane CAMARA – Premier secrétaire chargé des affaires financières et consulaires au consulat général de Guinée à Djeddah (Arabie Saoudite)
- Safiatou SOUARE – Premier secrétaire chargée des affaires socio-culturelles à l’ambassade de Guinée en Égypte
- Abdoul Aziz DIALLO – Premier conseiller chargé des questions économiques à l’ambassade de Guinée au Ghana
- Mohamed CISSE – Premier conseiller chargé des affaires politiques à l’ambassade de Guinée en Algérie
- Macky GUISSE – Deuxième secrétaire au consulat général de Guinée en Tunisie
- Laye Daouda KONATE – Premier secrétaire chargé des affaires financières et consulaires à l’ambassade de Guinée en Turquie
- Aboubacar CISSE – Deuxième secrétaire à l’ambassade de Guinée en France
- Mamoudou OULARE – Chargé du protocole à l’ambassade de Guinée au Mali
- Kalil KABA – Consul à l’ambassade de Guinée en Guinée-Bissau
- Aboubacar Djénaba DRAME – Premier secrétaire à l’ambassade de Guinée en Guinée-Bissau
- Mamadouba SOUMAH – Deuxième secrétaire à l’ambassade de Guinée en France
- Mamadou Saliou DIALLO – Ministre conseiller à la mission permanente de Guinée à l’ONU (New York)
- Mathieu LOUA – Conseiller à l’ambassade de Guinée en Espagne
- Marie OLEMOU – Attachée administrative à l’ambassade de Guinée en Angola
- Mory KOUROUMA – Attaché culturel à l’ambassade de Guinée à Cuba
- Aminata FALL – Deuxième secrétaire à l’ambassade de Guinée à Cuba
- Morgane CAMARA – Premier conseiller à l’ambassade de Guinée au Nigeria
- Namory MAGASSOUBA – Premier secrétaire chargé des affaires consulaires à l’ambassade de Guinée au Mali
- Mafoudia FOFANA – Deuxième secrétaire à l’ambassade de Guinée au Mali
- Sidikiba DIANE – Premier conseiller chargé des affaires économiques à l’ambassade de Guinée en Chine
- Moustapha CONDE – Deuxième secrétaire à l’ambassade de Guinée en Chine
- Sékou Laye DIOUBATE – Attaché protocole à l’ambassade de Guinée en Chine
- Safiatou SOW – Attachée administrative à l’ambassade de Guinée en Chine
- Ibrahim Sénkoun KABA – Premier secrétaire à l’ambassade de Guinée en Chine
- Mami Hana TOURE – Attachée administrative à l’ambassade de Guinée en Gambie
- Aboubacar Sidiki CISSE – Deuxième secrétaire à l’ambassade de Guinée en Guinée-Bissau
- Moussa Aïssata KOUROUMA – Attaché protocole à l’ambassade de Guinée au Qatar
- Kadiatou Samy SAM – Deuxième secrétaire à l’ambassade de Guinée en Sierra Leone
- Saikou Yaya BALDE – Premier secrétaire chargé des questions économiques à l’ambassade de Guinée en Suisse et à l’ONU Genève
- Karamo KEITA – Premier secrétaire chargé des affaires économiques à l’ambassade de Guinée en RDC
- Alhassane CISSE – Premier secrétaire chargé de l’interprétation et de la traduction à l’ambassade de Guinée au Koweït
- Seydouba N’DIAYE – Deuxième secrétaire à l’ambassade de Guinée en Angola
- Mamady KABA – Attaché consulaire à l’ambassade de Guinée en Angola
- Ibrahima Sory BARRY – Premier secrétaire à l’ambassade de Guinée en Égypte
- Fanta SOW – Deuxième conseiller chargée de la communication à l’ambassade de Guinée en Éthiopie et auprès de l’Union africaine
- Yariétou YANSANE – Deuxième secrétaire à l’ambassade de Guinée en Espagne
- Habibatou TOURE – Attachée administrative à l’ambassade de Guinée en Russie
- Tamba TOLNO – Premier secrétaire à l’ambassade de Guinée en Italie et auprès des organisations internationales.