Economie : Standard & Poor’s (S&P) relève la perspective de la République de Guinée à « Positive » et confirme la notation souveraine à « B+ »

Conakry, le 13 mars 2026 – L’agence internationale de notation financière Standard & Poor’s (S&P) a annoncé le relèvement de la perspective associée à la notation souveraine de la République de Guinée, désormais portée de « Stable » à « Positive », tout en confirmant la notation du pays à « B+ ». Cette décision constitue une nouvelle reconnaissance de l’agence quant à la trajectoire économique et financière de la Guinée, permise grâce à la vaste transformation engagée par les autorités.

Le relèvement de la perspective associée à la notation souveraine de la République de Guinée, intervenant dès la première revue consécutive à l’attribution de la notation inaugurale, revêt un caractère exceptionnel. Avec une notation B+ assortie d’une perspective « Positive », la Guinée est confortée dans son positionnement parmi les signatures souveraines les mieux perçues du continent africain.

« Ce relèvement de perspective constitue un signal important envoyé à l’ensemble de nos partenaires économiques et financiers. Il confirme l’attractivité croissante de la Guinée pour les investisseurs internationaux et le potentiel de son économie dans les années à venir sous le leadership de S.E Mamadi DOUMBOUYA », déclare M. Djiba Diakité, Ministre Directeur de Cabinet du Président de la République et Président du Comité Stratégique de Simandou.

Dans son rapport, S&P met en avant les perspectives de croissance exceptionnelles de la Guinée, avec une croissance du PIB réel attendue à près de 10 % sur 2026-2029, portées par la montée en puissance du mégaprojet intégré Simandou, l’essor des capacités de raffinage et la réalisation de grands projets d’infrastructure. L’agence souligne par ailleurs le potentiel de diversification de l’économie guinéenne dans les secteurs de l’agro-industrie, des technologies de l’information et de la communication et dans le secteur des biens manufacturiers.

S&P prend également note de l’amélioration significative des réserves de change, qui ont plus que triplé en un an pour atteindre 4,1 milliards de dollars à fin 2025, portées par l’entrée en production de Simandou et l’afflux d’investissements directs étrangers. Cette performance, supérieure aux attentes de l’agence, confère à la Guinée des marges de sécurité accrues dans un environnement international incertain, marqué par les tensions géopolitiques au Moyen-Orient et leurs effets potentiels sur les prix de l’énergie et les chaînes d’approvisionnement.

L’agence salue par ailleurs la très bonne dynamique des recettes publiques, en hausse de 46 % en 2025, portée non seulement par les recettes minières, mais aussi par les réformes structurelles engagées par les autorités en matière de digitalisation de l’administration fiscale et douanière, d’amélioration des contrôles et de réduction des exonérations. Ces avancées, conjuguées à une dette publique maîtrisée à 36 % du PIB et à un déficit budgétaire contenu, démontrent la solidité du cadre de gestion des finances publiques guinéennes.

Enfin, S&P relève l’importance des jalons politiques récemment franchis. L’adoption d’une nouvelle constitution en septembre 2025 et l’élection présidentielle de décembre 2025, caractérisée par une forte mobilisation de la population guinéenne, ont conduit à la levée des dernières sanctions de l’Union Africaine et de la CEDEAO, et constituent un gage de crédibilité institutionnelle et de continuité dans la mise en œuvre des réformes engagées.

Pour conclure, l’agence indique que la perspective « Positive » pourrait se traduire par une révision à la hausse de la notation souveraine de la République de Guinée dans les 12 à 18 prochains mois, notamment en cas de renforcement de la position extérieure du pays ou de consolidation budgétaire plus rapide qu’anticipé.

« Cette décision conforte les perspectives économiques de la Guinée au moment où le Programme de développement socio-économique durable et responsable Simandou 2040 entre dans sa phase de déploiement. Ce plan d’émergence ambitieux ouvre un nouveau cycle de croissance et d’investissements pour le pays. Les années à venir permettront d’amplifier cette dynamique et de renforcer durablement les fondamentaux de notre économie au bénéfice de l’ensemble de la population », déclare M. Djiba Diakité.