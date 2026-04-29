CRIEF : Badra Koné s’apprête à être jugé

Dans un instant s’ouvrira, devant la chambre de jugement de la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF), le procès de l’ancien président de la délégation spéciale de Matam.

Badra Koné est arrivé dans la salle, arborant un boubou Macky Sall, de couleur cendrée, avec une paire de lunettes claires.

Selon le rôle d’audience, il est poursuivi avec six autres personnes et trois sociétés pour détournement de deniers publics, corruption d’agents publics, faux et usage de faux en écritures publiques, escroquerie, prise illégale d’intérêt, conflit d’intérêts, enrichissement illicite, blanchiment de capitaux et complicité.

Des faits prévus et punis par des dispositions du Code pénal, de la loi L/N°041 du 04 juillet 2017, portant prévention, détection et répression de la corruption et des infractions assimilées et de la loi L/N°024 du 17 août 2021, portant lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Dès l’ouverture de l’audiences, la défense de M. Koné a soulevé une exception. Me Lancinet Sylla a invoqué l’article 66 du code électoral, qui stipule qu’aucune poursuite ne peut être engagée contre un candidat avant la proclamation des résultats, sauf en cas de flagrant délit. Or, selon lui, les faits reprochés à son client ne relèvent pas d’un contexte de flagrance.

Balla Yombouno