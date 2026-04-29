Mali : le sélectionneur Tom Saintfiet remercié

C’est officiel. Tom Saintfiet n’est plus le sélectionneur des Aigles du Mali. La Fédération Malienne de Football (FEMAFOOT) vient de lui adresser une lettre de remerciements officielle, publiée ce mardi 28 avril marquant la fin d’un chapitre dans le football malien.

Dans ce courrier signé par le président de la FEMAFOOT, l’institution salue « un engagement constant, un professionnalisme exemplaire et une détermination remarquable » du technicien belge tout au long de sa mission. Des mots élogieux qui tranchent avec les turbulences qui ont parfois marqué son passage à la tête de la sélection nationale.

La Fédération tient à aller au-delà du seul tableau des performances. Elle met en avant la cohésion du groupe préservée, la structuration du travail technique et la « dynamique positive » insufflée au football malien. Un satisfecit qui, dans le monde souvent impitoyable du football, n’est pas anodin.

La question qui reste désormais en suspens : qui sera le prochain homme fort du banc des Aigles ?

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