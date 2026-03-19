Disparition d’un enfant à Guéckédou : 35 prévenus condamnés à 6 mois avec sursis

Le tribunal de première instance de Guéckédou a rendu son verdict ce mercredi 18 mars 2026 dans une affaire aussi troublante que sensible. Trente-cinq personnes, hommes et femmes, poursuivies pour abstention délictueuse dans le cadre de la disparition d’un enfant de 2 ans à Yaradou Kao, ont été condamnées à six mois de prison assortis de sursis.

Les faits remontent au mois de février 2026, lors d’une cérémonie funéraire dans ce village relevant de la sous-préfecture de Temessadou Djibo. Ce jour-là, un enfant de 2 ans disparaît mystérieusement. Depuis, il reste introuvable, plongeant la localité dans l’inquiétude.

Saisi de l’affaire la semaine dernière, le procureur près le tribunal de première instance de Guéckédou a immédiatement ouvert une enquête. Celle-ci a conduit à l’interpellation de 42 personnes.

« En effet, il y a de cela 4 semaines donc un mois, nous avons été informés par la police qu’un de disparition d’enfant a été signalé dans un village de la CR de Temessadou Djibo. Aussitôt, les enquêtes ont été menées et au total, près de 42 personnes ont été interpellées et déférées à notre parquet. Ce groupe a été scindé en deux. Le premier groupe est poursuivi pour les faits de délaissement de mineurs suivi de disparition et le second groupe a été poursuivi pour les faits d’abstention délictueuse », relate Patrice Koma Koivogui.

Poursuivant, il précise : « c’est ce dernier groupe qui a comparu aujourd’hui par devant notre TPI. Ils étaient au nombre de 35 prévenus ».

À l’issue des débats, le parquet s’est dit satisfait de la décision rendue, saluant notamment l’attitude des prévenus à la barre.

« d’abord la sentence mais le comportement des prévenus, c’est ce qui nous satisfait déjà. Le faire, qu’ils aient reconnu le tort qu’ils ont causé et demandé pardon au tribunal. Pour la sanction également nous sommes d’accord avec le tribunal. Nous avons demandé un an de prison mais pas ferme. C’était un an assorti de sursis et le président a estimé que cela était de trop. Finalement, il a ramené à 6 mois de prison assorti de sursis. Dans tous les cas, les prévenus ne resteront pas en prison, ce que nous sollicitons et c’est ce qui été accordé. L’amende elle, a été maintenue au montant que nous avons demandé. Donc, nous sommes, entièrement satisfaits de cette décision du tribunal », s’est réjoui le procureur.

Concernant les autres suspects, toujours en détention et poursuivis pour délaissement de mineur suivi de disparition, le parquet évoque la nécessité d’approfondir les investigations.

« Pour ce groupe, puisqu’il y a une complexité par rapport aux faits pour lesquels ils sont poursuivis. Il y a nécessité que les enquêtes soient approfondies c’est pourquoi, ce dossier a été orienté en information. Le juge d’instruction saisi, il devra ouvrir une enquête judiciaire pour pouvoir établir la responsabilité des inculpés », martèle Patrice Koma Koivogui.

À la barre, les 35 prévenus ont reconnu les faits d’abstention délictueuse avant de solliciter la clémence du tribunal. Ils ont finalement été condamnés à six mois de prison avec sursis et au paiement d’une amende de 500 000 francs guinéens.

Niouma Thèdan Kamadou Kamano pour ledjely.com